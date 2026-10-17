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Presentan la "NFL Hasta la Muerte"

Por El Universal

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Presentan la "NFL Hasta la Muerte"
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      México.- No existe tradición en el mundo como Día de Muertos, y la NFL lo sabe. Por eso, en Ciudad de México se presentó este viernes la tercera edición de ´NFL Hasta la Muerte´, con una exposición llena de cempasúchil, danzones típicos mexicanos de fondo y ofrendas decoradas de un par de equipos de la Liga estadounidense.

      Las ofrendas, quizá lo más tradicional en esta época del año, se presentaron repletas de veladoras, flores que desprendían ese típico olor entrañable, retratos de aficionados y de leyendas de los equipos e incluso algunos animales, como perros Xoloitzcuintles.

      Dentro de los coloridos altares que se encontraban en el evento, destacaban los de los equipos: Steelers de Pittsburgh, Cowboys de Dallas, Texans de Houston, Broncos de Denver, Chiefs de Kansas City, 49ers de San Francisco, Raiders de Las Vegas y Rams de Los Angeles.

      En la presentación de esta nueva edición especial de la NFL, la organización del evento destacó la frase "Lo que se hereda, florece", con el discurso (muy cierto) de que todos han adoptado las aficiones deportivas de algún familiar, amigo o incluso conocido.

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      También mostraron los balones de edición especial que diseñaron para este año, con detalles pequeños que adornan al ovoide de una manera única, colorida, y 100% mexicana.

      Además de mercancía como playeras, gorras y chamarras con decoraciones con calaveras, velas y flores.

      ¿CUÁNDO ES EL JUEGO DE NFL EN MÉXICO?

      El partido en nuestros país para este año, después de 4 largos años de ausencia, será entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota, el 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

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