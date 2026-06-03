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Presentan torneo de Disc Golf 2026

Por Romario Ventura

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Presentan torneo de Disc Golf 2026
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      Con la participación de destacados exponentes locales y la presencia de autoridades deportivas y educativas, fue presentado oficialmente en el Teatro de la Ciudad el torneo del Campeonato Mexicano de Disc Golf 2026, que reunirá a jugadores de diferentes categorías en busca de los máximos honores de esta disciplina que continúa ganando adeptos en la entidad.

      Durante la rueda de prensa estuvieron presentes Fabián Oloarte, director del torneo; el jugador potosino Alejandro Saldaña; así como Flor Puente Flores y Joana Saavedra Mendoza, representantes de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado, quienes destacaron la relevancia de este tipo de eventos para fomentar la práctica deportiva y la convivencia entre los participantes.

      El certamen contará con la presencia de reconocidos lanzadores potosinos que buscarán destacar en las diferentes divisiones convocadas. Entre los participantes sobresalen Eduardo Saldaña Yrízar, Alejandro Saldaña, Alejandro Cuello Guillén, Isaac Castro González, Roger Shepard, Diego Joaquín Mendoza Sánchez, Fernando Pérez, Yair Necha, Cristina Segundo, Juan Carlos Ramírez Moreno, Nohemí Pérez y Daniel Vargas.

      Los competidores disputarán los primeros lugares en una amplia variedad de categorías, lo que permitirá la participación de jugadores de distintos niveles y edades. Entre las divisiones convocadas se encuentran Abierto Mixto Pro, Abierto Profesional Femenino, Mixed Pro 40+, Amateur Mixto 1, Amateur Femenino 1, Amateur Mixto 40+, Amateur Mixto 50+, Amateur Mixto 2, Amateur Femenino 2 y Amateur Mixto 3.

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      Los organizadores señalaron que el torneo representa una importante oportunidad para fortalecer el desarrollo del Disc Golf en San Luis Potosí, disciplina que ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años gracias al interés de nuevos practicantes y al trabajo de promoción realizado por clubes y asociaciones deportivas.

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