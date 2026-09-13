Presentarán función de lucha libre gratuita
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En el marco del Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional, este domingo 20 de septiembre se llevará a cabo una función gratuita de lucha libre en la Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez, a partir de las 19:00 horas, con una cartelera integrada por figuras locales y nacionales.
La Lucha Estelar tendrá como principal atractivo el mano a mano entre Charly Manson y Electroshock, mientras que también se presentará el enfrentamiento de King Pegasso y Geruz ante Ursus y El Guardia, en uno de los duelos esperados de la jornada.
En la Lucha Semifinal, Los Inferno Rockers, conformados por Devil Rocker, Soul Rocker y Machine Rocker, se enfrentarán a Los Exóticos, integrados por Sexy Salazar, Ángel Exotic y Niña Montaña.
La cartelera también contempla una Lucha Aérea, en la que Taranis, Galaxy Boy y El Español medirán fuerzas ante Primos Crew, agrupación integrada por Rey Águila, Choche Jr. y Gavilán Jr., en un combate que promete velocidad y maniobras espectaculares.
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La actividad comenzará con el duelo entre Leopardo y Black Slayer frente a Sombra del Misterio y Príncipe del Futuro Jr.; las acciones serán supervisadas por los referees Capibara y El Profe, mientras que la conducción estará a cargo de Faus "La Voz Ruda".
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