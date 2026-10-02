Presentaron atractivo cuadrangular charro

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Este jueves fue presentado oficialmente el Bigotes Fest, evento que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre a partir de las 13:00 horas en las instalaciones del Lienzo Charro El Refugio, donde se desarrollará un cuadrangular con la participación de cuatro equipos de buen nivel.

El organizador Jorge Veloz informó que la competencia contará con la presencia de Rancho El Patolito, Rancho El Dorado, Rancho Márquez de Guadalupe y Rancho El Refugio, este último en calidad de anfitrión. La intención es ofrecer una jornada atractiva para los aficionados a la charrería y reunir a equipos con experiencia dentro de esta disciplina.

Además de la actividad charra, el programa contempla diferentes opciones de entretenimiento para los asistentes. Entre ellas se encuentra el llamado Toro Gol, donde los aficionados podrán realizar una monta, así como presentaciones musicales con una banda que amenizará el evento durante la tarde.

La entrada general tendrá un costo de 100 pesos, mientras que los niños menores de 12 años ingresarán de manera gratuita. También se realizarán jineteadas de invitación y se contará con espacios destinados a la venta de comida, bebidas y botanas para complementar el ambiente familiar.

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La organización hizo una invitación abierta al público para asistir al Rancho El Refugio, ubicado detrás del Parque Tangamanga II, frente a la Academia de la Guardia Nacional. Con este programa, el Bigotes Fest buscará combinar competencia charra, música y convivencia en una jornada pensada para toda la familia.