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Presentaron el Medio Maratón de la UASLP

Por Romario Ventura

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Presentaron el Medio Maratón de la UASLP
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      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) presentó oficialmente la edición 2026 de su Medio Maratón UASLP (MMU), que se celebrará el próximo 27 de septiembre en punto de las 6:30 horas con la participación de miles de corredores en San Luis Potosí y Ciudad Valles, en distancias de 21, 10 y 5 kilómetros.

      Bajo el lema "Acepta el reto", la competencia busca convocar tanto a corredores experimentados como a personas que comienzan a practicar actividad física. La jefa de la División de Servicios Estudiantiles de la UASLP, Dra. Ana Luisa González Sánchez, señaló que cada participante podrá establecer su propio desafío, desde completar cinco kilómetros hasta afrontar los 10 o 21 kilómetros.

      El rector de la UASLP, Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, destacó la dimensión que ha alcanzado la competencia, al recordar que en la edición anterior participaron más de 12 mil corredores, por lo que para este año se espera mantener o superar dicha cifra. Además, resaltó que el Medio Maratón se ha convertido en uno de los principales eventos atléticos del estado y que involucra tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general.

      En San Luis Potosí se realizarán las pruebas de 5, 10 y 21 kilómetros, con salidas a partir de las 6:30 horas, mientras que en Ciudad Valles se desarrollarán las distancias de 5 y 10 kilómetros. 

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      La ruta de la capital destaca por atravesar el Centro Histórico y diversos espacios representativos de la UASLP.

      También fueron mostrados la playera oficial, calcetas, banda deportiva y medalla conmemorativa. Para las distancias de 21 y 10 kilómetros, el kit incluye playera, calcetas y medalla al cruzar la meta; en los 5 kilómetros contempla playera, banda deportiva y medalla al finalizar. Todos los participantes inscritos recibirán además dorsal, chip de cronometraje desechable, hidratación, zona de recuperación, asistencia médica y seguridad durante el recorrido.

      Las inscripciones están abiertas al público en general, con costos de 500 pesos para 21K, 450 para 10K y 400 pesos para 5K. 

      La convocatoria y el registro en línea se encuentran disponibles en el sitio oficial.

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