Presentaron la carrera atlética “Intégrame Down”.

Por Romario Ventura

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Presentaron la carrera atlética “Intégrame Down”.

Este viernes fue presentada la Carrera “Integrame Down A.C.” en el Parque Tangamanga I, con el objetivo de promover la inclusión y la concientización social, la asociación Íntegrame Down A.C. presentó de manera oficial la décima edición de su tradicional carrera atlética, la cual se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, en punto de las 8:00 horas, en el Parque Tangamanga I, frente al Jardín Japonés.

Durante la presentación se dieron a conocer los detalles del evento, que se realiza en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down y que este año se desarrollará bajo el lema “Todos somos diferentes”, invitando a atletas, clubes deportivos y al público en general a sumarse a esta causa.

La competencia contempla una carrera de 10 kilómetros, con categorías libre y máster en ambas ramas. En la categoría libre varonil y femenil hasta 39 años, se premiará con 2 mil pesos al primer lugar, 1,500 pesos al segundo y 1,200 pesos al tercero. 

En la categoría máster, que incluye a corredores de 40 a 49 años de edad y de 50 años y más, los premios serán de 1,200 pesos, 1,000 pesos y 800 pesos, de manera respectiva.

Además, se contará con una ruta recreativa de 2 kilómetros, así como una convivencia infantil sin costo, dirigida a niñas y niños de entre 2 y 11 años, con distancias adaptadas de 25, 50 y 100 metros, fomentando desde temprana edad la inclusión y la actividad física.

Se informó que se otorgará playera conmemorativa a los primeros 1,200 inscritos y medalla a los primeros 1,000 corredores en cruzar la meta, además de trofeo para el primer lugar de cada categoría en ambas ramas.

Las inscripciones podrán realizarse de manera presencial en Cordillera de los Himalaya #134, en un horario de 8:00 a 19:30 horas, así como a través del código QR disponible en la convocatoria oficial. La entrega de kits se efectuará los días viernes 6 y sábado 7 de marzo, en el mismo domicilio, de 10:00 a 19:00 horas.

