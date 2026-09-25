Presentaron XXIV carrera atlética del Club Libanés

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La noche de este jueves fue presentada oficialmente la XXIV edición de la Carrera Atlética del Club Libanés Potosino, competencia que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre, como parte de las actividades conmemorativas por el 32 aniversario de la institución. El evento contará con distancias de 5 y 10 kilómetros, además de una atractiva bolsa de premiación para las diferentes categorías en ambas ramas.

La presentación estuvo encabezada por Fernando Abud Medellín, presidente del Consejo de Administración del Club Libanés Potosino, acompañado por Anuar Sarquis Rangel, tesorero del consejo; Roberto Muñoz Rangel, gerente general del club; y José Luis García, representante de Tu Tiempo a Tiempo, entre otras personalidades, quienes dieron a conocer los principales detalles de esta tradicional justa atlética.

La salida y meta estarán ubicadas frente a las instalaciones del Club Libanés Potosino, con arranque programado a las 8:00 horas para ambas distancias. Los participantes recorrerán diversas calles y avenidas de la zona poniente de la ciudad, en una ruta que pondrá a prueba su resistencia debido a la variada altimetría que caracteriza a este sector de San Luis Potosí.

Para la prueba de 10 kilómetros, el ganador absoluto recibirá 7 mil pesos, el segundo lugar obtendrá 4 mil pesos y el tercero 2 mil 500 pesos. Asimismo, en las categorías de 19 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y 60 a 69 años, en ambas ramas, se otorgarán 2 mil 500 pesos al primer sitio, mil 500 al segundo y mil pesos al tercero, ampliando los incentivos para los corredores participantes.

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En los 5 kilómetros, los tres primeros lugares generales recibirán 2 mil, mil 500 y mil 200 pesos, respectivamente. Además, en las categorías Under 18, 18 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 y 70 años y más, tanto en la rama varonil como femenil, la premiación será de mil 200 pesos para el primer lugar, mil pesos para el segundo y 800 pesos para el tercero. Las inscripciones ya pueden realizarse en las instalaciones del Club Libanés Potosino, ubicadas en Cordillera de los Himalaya número 1000, de martes a sábado en horario de 9:00 a 19:00 horas.