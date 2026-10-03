Presentó el Manchester City apelación "exhaustiva"

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El Manchester City presentó una apelación "exhaustiva" tras la publicación de un informe de una comisión independiente que detalla infracciones financieras a gran escala por parte del gigante de la Liga Premier en uno de los mayores escándalos del fútbol inglés.

"La postura firme del club es que, por múltiples motivos, el dictamen contiene claros errores materiales de derecho, de principio y de hecho, y no es fiable", aseguró el City en un breve comunicado difundido el viernes.

El City ha defendido su inocencia durante todo el prolongado caso, que se remonta a 2018 y alcanzó un hito el martes, cuando la Liga Premier publicó un veredicto en el que afirmó que el club controlado desde Abu Dabi era "culpable de todos los cargos relacionados con graves incumplimientos" de las normas financieras de la competición entre 2009 y 2018.

El City aún no ha recibido un castigo. Según la Premier, las posibles sanciones podrían ser una amonestación, una multa, una deducción de puntos o, en el peor de los casos, la expulsión de la competición. Ningún equipo ha sido expulsado jamás de la máxima categoría del fútbol inglés.

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Los directivos del City dijeron que presentarían una apelación y esta se registró el jueves por la noche, indicó el club, antes del plazo límite del viernes.

"El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Liga Premier y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posturas relacionadas con este caso", afirmó el City, utilizando un lenguaje de comunicados anteriores sobre el asunto.

La audiencia de apelación debería concluir en un plazo de 12 semanas

La normativa de la Premier establece que el presidente de la comisión disciplinaria de tres miembros que falló en contra del City ahora debe designar un nuevo órgano de apelación. Este también estará compuesto por tres personas, una de las cuales "deberá haber ejercido un cargo judicial", según las reglas de la liga.

El órgano de apelación programará entonces una audiencia que debería finalizar dentro de las 12 semanas posteriores a la presentación de la apelación, y no podrá exceder de cinco días consecutivos.

Eso se abordará en una audiencia separada y confidencial con la comisión, y no ha habido información sobre si pueden imponerse sanciones antes de que se conozca la decisión de la apelación.

La Premier League solo ha dicho que su intención es que el proceso concluya "lo antes posible".

Según la comisión, el City infringió normas por 1.000 millones de dólares mediante acuerdos comerciales "ficticios" Se determinó que el City infringió de manera sistemática las normas financieras de la Premier durante casi una década.