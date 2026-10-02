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Primera victoria alemana de Klopp

Se impuso en intenso partido a la selección de Serbia en la Natios League

Por AP

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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Primera victoria alemana de Klopp
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      BERLÍN.- Jürgen Klopp consiguió su primera victoria como seleccionador de Alemania y Portugal se las arregló perfectamente sin Cristiano Ronaldo el jueves en los partidos de la Liga de Naciones.

      Florian Wirtz fue la figura y Alemania derrotó 2-0 a Serbia en Múnich para darle a Klopp su primer triunfo, en el tercer intento, evitando así un récord no deseado.

      Klopp estuvo a punto de convertirse en el primer técnico de Alemania que no gana ninguno de sus primeros tres partidos, después de comenzar con un empate 1-1 con Países Bajos la semana pasada, antes de la sorpresiva derrota del domingo, por 1-0 ante Grecia.

      Pero su equipo ofreció un partido disciplinado e intenso contra Serbia, ilustrando el fútbol de alta presión que Klopp quiere inculcar.

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      "Eso va a mi archivo. Ahora haremos un video con eso", dijo Klopp. "Así es como queremos jugar".

      Derry Scherhant, Nick Woltemade y Serge Gnabry desperdiciaron buenas ocasiones para Alemania antes de que Tom Bischof abriera el marcador a los 39 minutos, al aprovechar un rebote después de que Wirtz estrelló un balón en el poste.

      Klopp hizo debutar tras el descanso a la estrella del Colonia Said El Mala. El arquero Jonas Urbig y el delantero del Freiburg Scherhant ya habían debutado con Alemania.

      Pero fue Wirtz quien consiguió el 2-0 tras un centro de Maximilian Mittelstädt: con su primer toque superó a un defensor y con el siguiente envió la pelota pegada al poste derecho.

      "Era importante volver a ganar, sólo por el espíritu del equipo, y para enviar una señal de que somos buenos futbolistas y también una buena nación futbolística", dijo Wirtz. "Definitivamente es un paso en la dirección correcta".

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