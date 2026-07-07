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ADSL gana juego de preparación al Sporting San José

El equipo potosino se prepara para el Apertura 2026 con un triunfo contundente

Por Pulso Online

Julio 07, 2026 02:05 p.m.
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Foto: Atlético de San Luis

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      El Atlético de San Luis informó que disputó su tercer encuentro de preparación rumbo al Apertura 2026, imponiéndose 4-0 a Sporting San José. Las anotaciones potosinas fueron obra de David Rodríguez, Marcelo Rangel y un doblete de Rafael Llorente.

      Para la primera mitad, el conjunto dirigido por Diego Mejía alineó con Andrés Sánchez, Eduardo Águila, Robson Bambu, Aldo Cruz, Román Torres, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Ronaldo Nájera, Lucas Esteves, Santiago Muñoz y Leonardo Flores.

      Durante este lapso, el Atlético de San Luis generó las acciones más peligrosas, manteniendo la posesión del balón y buscando constantemente el arco rival. Sin embargo, pese a las oportunidades creadas, el marcador permaneció sin anotaciones al término de los primeros 45 minutos.

      Para la segunda mitad, Diego Mejía realizó ajustes en su once inicial. El equipo regresó al terreno de juego con Andrés Sánchez, Eduardo Águila, Robson Bambu, Aldo Cruz, Román Torres, Óscar Macías, Lucas Esteves, Sébastien Salles-Lamonge, David Rodríguez, Leonardo Flores y Rafael Llorente.

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      La respuesta fue inmediata, ya que apenas al minuto 46, David Rodríguez abrió el marcador para los potosinos. Un minuto más tarde, Rafael Llorente amplió la ventaja con el segundo tanto del encuentro.

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      En la recta final del partido, al minuto 78, Rafael Llorente firmó su doblete con el tercer gol del encuentro. Apenas dos minutos después, Marcelo Rangel cerró la cuenta con el 4-0 definitivo sellando así el encuentro.

      El Atlético de San Luis disputará su último encuentro de preparación el próximo viernes 10 de julio, cuando reciba a Mineros de Zacatecas en el Estadio Libertad Financiera, previo al arranque del torneo Apertura 2026.

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