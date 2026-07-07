Entérate | Partidos de cuartos de final al momento

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A falta de conocer a dos selecciones más, los cuartos de final del Mundial 2026 están tomando forma y comienza a aclararse el panorama para saber quiénes son los verdaderos contendientes por el título de la FIFA.

Con los octavos de final llegando a su fin, el camino para la final comienza a estar más cerca para aquellas selecciones que buscan esa corona mundial.

Los duelos de los 16 mejores países del mundo arrancaron el sábado con el Canadá vs Marruecos, donde los africanos pasaron sin problemas a la siguiente ronda venciendo 3-0 a los canadienses.

Francia también logró su pase, pero de una manera sufrida ante Paraguay, selección a la que vencieron con un penalti de Kylian Mbappé.

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Para el domingo se concretó una gran sorpresa con la eliminación de Brasil. Noruega derrotó 2-1 a los brasileños y se metió a la instancia siguiente, después de esperar 28 años para regresar a una Copa del Mundo.

En una agónica noche, Inglaterra eliminó 3-2 a México en el mítico estadio Azteca, donde la afición mexicana terminó en llanto por el doloroso resultado en su contra.

El duelo más atractivo de esta ronda fue el Portugal vs España, donde La Roja hizo el deber en los minutos finales y dejó fuera a Cristiano Ronaldo y compañía de la Copa del Mundo.

Bélgica se encargó de humillar a Estados Unidos 4-1, para así eliminar al último anfitrión del Mundial de Norteamérica 2026.

Argentina logró una histórica remontada ante Egipto para poder llegar a la siguiente instancia del torneo. La Albiceleste derrotó 3-2 a los africanos para sellar el pase a cuartos, donde esperan a Suiza o Colombia.

Cuadro de cuartos de final al momento

Cuartos de Final del Mundial 2026 AL MOMENTO

· Francia vs Marruecos

· España vs Bélgica

· Noruega vs Inglaterra

· Argentina vs Suiza/Colombia