Entérate | Partidos de cuartos de final al momento
Brasil quedó fuera tras derrota ante Noruega; Argentina logra remontada histórica
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
A falta de conocer a dos selecciones más, los cuartos de final del Mundial 2026 están tomando forma y comienza a aclararse el panorama para saber quiénes son los verdaderos contendientes por el título de la FIFA.
Con los octavos de final llegando a su fin, el camino para la final comienza a estar más cerca para aquellas selecciones que buscan esa corona mundial.
Los duelos de los 16 mejores países del mundo arrancaron el sábado con el Canadá vs Marruecos, donde los africanos pasaron sin problemas a la siguiente ronda venciendo 3-0 a los canadienses.
Francia también logró su pase, pero de una manera sufrida ante Paraguay, selección a la que vencieron con un penalti de Kylian Mbappé.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Para el domingo se concretó una gran sorpresa con la eliminación de Brasil. Noruega derrotó 2-1 a los brasileños y se metió a la instancia siguiente, después de esperar 28 años para regresar a una Copa del Mundo.
En una agónica noche, Inglaterra eliminó 3-2 a México en el mítico estadio Azteca, donde la afición mexicana terminó en llanto por el doloroso resultado en su contra.
El duelo más atractivo de esta ronda fue el Portugal vs España, donde La Roja hizo el deber en los minutos finales y dejó fuera a Cristiano Ronaldo y compañía de la Copa del Mundo.
Bélgica se encargó de humillar a Estados Unidos 4-1, para así eliminar al último anfitrión del Mundial de Norteamérica 2026.
Argentina logró una histórica remontada ante Egipto para poder llegar a la siguiente instancia del torneo. La Albiceleste derrotó 3-2 a los africanos para sellar el pase a cuartos, donde esperan a Suiza o Colombia.
Cuadro de cuartos de final al momento
Cuartos de Final del Mundial 2026 AL MOMENTO
· Francia vs Marruecos
· España vs Bélgica
· Noruega vs Inglaterra
· Argentina vs Suiza/Colombia
no te pierdas estas noticias
Entérate | Partidos de cuartos de final al momento
El Universal
Brasil quedó fuera tras derrota ante Noruega; Argentina logra remontada histórica
Argentina remonta y sobrevive en el Mundial
EFE
Un gol de Enzo Fernández en el minuto 93 selló la victoria argentina en un partido intenso
Argentina y Egipto se juegan el pase a Cuartos del Mundial 2026
El Universal
La Albiceleste enfrentará a Egipto este martes 7 de julio, a las 10:00 horas, en el Estadio de Atlanta