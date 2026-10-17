Pumas despierta y gana a los Potros

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CIUDAD DE MÉXICO.- Pumas rompió una sequía de cuatro partidos sin ganar. Bajo la lluvia del Estadio Banorte los auriazules se reencontraron con el triunfo (1-2) gracias a un doblete de Juninho Vieira ante el Atlante, durante la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, una asistencia de Robert Morales permitió que Juninho (42´) abriera el marcador con un derechazo que encendió el Coloso de Santa Úrsula. La afición auriazul se apropió del recinto capitalino con un estruendoso "Goya" hasta que, unos momentos después, el Atlante despertó y rescató el empate.

Lo cierto es que, en al menos dos ocasiones, los Potros de Hierro amenazaron con romper la defensa de Keylor Navas. Sin embargo, no fue hasta que Luis Calzadilla (45´+2´) remató desde fuera del área para regresarle la vida a los locales.

Anotación que llegó sin Miguel "El Piojo" Herrera en la cancha, ya que el estratega salió expulsado (34´) porque le reclamó una acción al árbitro Luis Enrique Santander.

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Una vez que sonó el silbato e inició el medio tiempo del partido, los Potros de Hierro rindieron un homenaje a Christian "Hobbit" Bermúdez por su histórica trayectoria con la institución azulgrana. Más aún porque el partido evocó a la final del torneo Apertura 2007, donde consiguieron su tercera estrella en el máximo circuito del fútbol mexicano.

En días anteriores, Esteban Solari aceptó que el duelo sería complejo. Aún así, el director técnico confió en la imagen que dejaron los Pumas después de empatar ante Cruz Azul.

Y la esperanza regresó con un doblete de Juninho Vieira (72´) que encendió, una vez más, la fiesta auriazul en casa ajena. Con ello, consiguieron su cuarta victoria en el Apertura 2026.

En la siguiente fecha del torneo, Pumas buscará un segundo triunfo consecutivo ante Santos Laguna en el Estadio Corona. Mientras que, hundiéndose aún más en la tabla, Atlante enfrentará al FC Juárez, el equipo sotanero del torneo.

Tijuana

y Puebla empatan

En el otro encuentro nocturno de este viernes, Xolos de Tijuana y Camoteros de Puebla empataron a cero goles en el estadio Caliente.

Con pocas oportunidades y sin mucho futbol, ambos equipos sellaron el empate muy temprano.

Con ello, Xolos se mantiene con alfileres en el octavo puesto general, pero ya empatado en puntos con el mismo Puebla y Pumas.