Pumas rescata el empate ante León

León y Pumas empataron 1-1 en un encuentro de la Jornada 15 lleno de intensidad, oportunidades falladas y decisiones dramáticas desde el manchón penal en el Estadio León.

El partido se desarrolló con una alta dosis de emoción desde el primer tiempo. Al minuto 23, León estuvo cerca del gol, pero un desvío del portero Óscar García hizo que el potente tiro de Alan Medina se estrellara en el travesaño. La respuesta vino al 32, cuando fue Keylor Navas quien se lució con un espectacular atajadón para frustrar un gol de chilena de La Fiera.

El marcador se movió al minuto 57 cuando el Platano Alvarado aprovechó un excelente centro para rematar y marcar el gol que puso en ventaja a León.

La alegría duró poco, pues apenas un minuto después, al 58, se señaló un penal a favor de Pumas por un jalón sobre Ruvalcaba. El tiro fue ejecutado por Nathan Silva al minuto 61, pero el portero de León, Óscar García, se vistió de héroe, adivinando la intención del defensor y realizando una gran atajada para mantener la ventaja local.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuando parecía que León se llevaba la victoria, el drama regresó en los minutos finales. Al minuto 88 se señaló un segundo penal a favor de Pumas.

Esta vez, José Juan Macías tomó la responsabilidad y no falló. Al minuto 90, JJ Macías marcó desde los once pasos para decretar el empate 1-1, salvando un punto crucial para el equipo universitario.