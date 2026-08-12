logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Pumas se despide de Leagues Cup

Los Felinos no fueron capaces de obtener una sola victoria

Por El Universal

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
A
Pumas se despide de Leagues Cup
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      COLUMBUS.- A pesar de que su objetivo era el título, los Pumas fueron incapaces de obtener una sola victoria en la Leagues Cup.

      Luego de empatar (1-1) en el tiempo reglamentario, el equipo auriazul perdió (3-2) en penaltis y dijo adiós al torneo. Primer fracaso para Esteban Solari.

      En un tiro de esquina, el Columbus Crew pegó primero. Con una displicente marca de Rodrigo López, Tarun Karumanchi se alzó para rematar de cabeza (9´).

      Los Pumas eran los obligados a buscar el empate, para no irse del torneo sin un sólo punto. Con mucho esfuerzo lo consiguieron.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Luego de una buena jugada individual, Uriel Antuna mandó un centro bastante peligroso y Álvaro Angulo apareció al 45´. Con su pierna menos hábil, la Pantera remató de gran manera para el 1-1.

      En la segunda mitad, los Pumas no hicieron demasiado por buscar la remontada y generaron muy poco peligro en el área rival.

      Al final, el empate fue mucho premio, sobre todo, porque se quedaron con un jugador menos, por una imprudencia de Luciano Herrera, quien vio la roja (72´).

      El argentino casi provocó que su equipo dejara escapar el punto que ya tenía en sus manos.

      El Crew no dudó en atacar con todo su arsenal y metió en serios aprietos a los felinos, que se defendieron como pudieron.

      Ya en penaltis, Guillermo Martínez, Rodrigo López y Nathan Silva fallaron sus disparos y causaron que la escuadra auriazul no sumara una unidad extra, al menos para hacer más digna su despedida.

      Ni el esfuerzo de Keylor Navas al anotar su tiro y al atajar uno hizo que sus compañeros estuvieron a su altura y respondieran.

      Sin pena ni gloria, los Pumas se despidieron de la Leagues Cup y ahora tendrán que centrar toda su atención en el torneo Apertura 2026. Deben cambiar el chip rápidamente para olvidarse de este fracaso.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Azulejos Toronto vencen 5-3 a Medias Rojas Boston con carrera decisiva
        Azulejos Toronto vencen 5-3 a Medias Rojas Boston con carrera decisiva

        Azulejos Toronto vencen 5-3 a Medias Rojas Boston con carrera decisiva

        SLP

        AP

        Medias Rojas Boston registran su peor racha desde junio tras derrota frente a Azulejos Toronto.

        Kirk Cousins y Fernando Mendoza jugarán con Raiders en el debut de pretemporada
        Kirk Cousins y Fernando Mendoza jugarán con Raiders en el debut de pretemporada

        Kirk Cousins y Fernando Mendoza jugarán con Raiders en el debut de pretemporada

        SLP

        AP

        Receptores y defensores novatos como Malik Benson y Jermod McCoy tendrán oportunidad de mostrar progreso.

        Marlins vencen a Piratas 2-0 en Miami con jonrón de Ruiz
        Marlins vencen a Piratas 2-0 en Miami con jonrón de Ruiz

        Marlins vencen a Piratas 2-0 en Miami con jonrón de Ruiz

        SLP

        PULSO

        Eury Pérez lanzó siete innings con solo tres hits y siete ponches para asegurar la victoria de Marlins.

        Fluminense iguala 0-0 con Independiente Rivadavia en Maracaná
        Fluminense iguala 0-0 con Independiente Rivadavia en Maracaná

        Fluminense iguala 0-0 con Independiente Rivadavia en Maracaná

        SLP

        AP

        Fluminense dominó el balón pero no pudo superar a Independiente Rivadavia en el inicio de octavos de Libertadores.