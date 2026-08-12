Pumas se despide de Leagues Cup

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COLUMBUS.- A pesar de que su objetivo era el título, los Pumas fueron incapaces de obtener una sola victoria en la Leagues Cup.

Luego de empatar (1-1) en el tiempo reglamentario, el equipo auriazul perdió (3-2) en penaltis y dijo adiós al torneo. Primer fracaso para Esteban Solari.

En un tiro de esquina, el Columbus Crew pegó primero. Con una displicente marca de Rodrigo López, Tarun Karumanchi se alzó para rematar de cabeza (9´).

Los Pumas eran los obligados a buscar el empate, para no irse del torneo sin un sólo punto. Con mucho esfuerzo lo consiguieron.

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Luego de una buena jugada individual, Uriel Antuna mandó un centro bastante peligroso y Álvaro Angulo apareció al 45´. Con su pierna menos hábil, la Pantera remató de gran manera para el 1-1.

En la segunda mitad, los Pumas no hicieron demasiado por buscar la remontada y generaron muy poco peligro en el área rival.

Al final, el empate fue mucho premio, sobre todo, porque se quedaron con un jugador menos, por una imprudencia de Luciano Herrera, quien vio la roja (72´).

El argentino casi provocó que su equipo dejara escapar el punto que ya tenía en sus manos.

El Crew no dudó en atacar con todo su arsenal y metió en serios aprietos a los felinos, que se defendieron como pudieron.

Ya en penaltis, Guillermo Martínez, Rodrigo López y Nathan Silva fallaron sus disparos y causaron que la escuadra auriazul no sumara una unidad extra, al menos para hacer más digna su despedida.

Ni el esfuerzo de Keylor Navas al anotar su tiro y al atajar uno hizo que sus compañeros estuvieron a su altura y respondieran.

Sin pena ni gloria, los Pumas se despidieron de la Leagues Cup y ahora tendrán que centrar toda su atención en el torneo Apertura 2026. Deben cambiar el chip rápidamente para olvidarse de este fracaso.