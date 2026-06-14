Qatar iguala de último minuto
El gol del empate lo hizo Khoukhi con un remate de cabeza
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México.- La selección de Suiza fue sorprendida por Qatar al sacarle en los últimos minutos un empate a un gol en lo que fue su debut en la Copa del Mundo EU-México-Canadá 2026.
Ambos cuadros están colocados en el sector B, el partido se disputó en el estadio de San Francisco, California.
Al minuto 13 de la primera parte, tras una falta cometida por el arquero Mahmoud Abunada de Qatar en el área, luego de la revisión en el VAR, el central marcó falta a favor de Suiza y Breel Embolo marcó a los 18´ para abrir el marcador.
En la segunda mitad del partido, los suizos controlaron el esférico, tuvieron mayor posesión, pero no fueron contundentes en la portería de Qatar para aumentar su ventaje en este duelo.
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Al 76´, Embolo sacó un disparo de peligro que pasó cerca del palo izquierdo, ligeramente desviado con lo que fue otra jugada clara de gol de Suiza que no terminó en las redes.
Qatar no bajó los brazos y logró el empate al minuto 90+4.
El tanto lo hizo Boualem Khoukhi con un remate de cabeza que dejó sin oportunidad al cancerbero suizo. Al final el cotejo terminó en una igualada a un tanto.
El Grupo B concluyó su primera jornada: Suiza, Canadá, Bosnia y Qatar, todos con una unidad.
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