Qatarí Madibo es castigado 5 juegos

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ATLANTA.- El jugador de Qatar Assim Madibo recibió el miércoles una suspensión de cinco partidos por la falta que resultó en una doble fractura en la pierna del mediocampista canadiense Ismaël Koné durante su partido del Mundial.

Madibo recibió una tarjeta roja directa por el incidente durante la victoria de Canadá 6-0 sobre Qatar el jueves pasado en Vancouver.

El comité disciplinario de la FIFA informó que la suspensión fue por juego brusco grave y que la decisión está sujeta a una apelación.

La primera victoria de Canadá en un Mundial se vio opacada por la lesión de Koné, quien fue retirado en camilla y posteriormente se sometió a una cirugía por fracturas de tibia y peroné en la pierna izquierda. Koné fue derribado por la espalda al minuto 51 y los jugadores a su alrededor se dieron cuenta de inmediato que quizás habría sufrido una lesión grave, después de quedar tendido en el césped mientras se sujetaba la pierna con una mano y con la otra se cubría la boca.

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Madibo también se mostró visiblemente afectado y se disculpó personalmente con Koné después del partido. "No pueden siquiera imaginar lo agradecido que estoy con todos los que se comunicaron conmigo y rezan por mí", publicó Koné en Instagram.