Quedan definidos los cruces de los octavos en Champions League:

Luego de una intensa ronda de Play-Offs, el camino ya está trazado rumbo a la final en Budapest.

Después de que ocho equipos lograron obtener su boleto para los octavos de final, en una segunda oportunidad tras la fase regular, los enfrentamientos quedaron definidos.

Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray y Bodo/Glimt evitaron quedar eliminados.

Dichos clubes, se unieron a los ocho mejores, quienes fueron cabezas de serie en el sorteo: Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este viernes 27 de febrero, se llevó a cabo el sorteo en Nyon, Suiza, para confirmar los cruces de la siguiente ronda.

Cabe recordar que el cuadro ya había quedado establecido desde que se realizó el sorteo para los Play-Offs, es decir, este fue el último sorteo que se realizó para conocer cada uno de los partidos y, a partir de ahora, todos los clubes ya conocen a quien se enfrentarían si superan el resto de las eliminatorias.

De esta manera, se confirmaron las ocho llaves de los octavos de final de la Temporada 202-26 de la Champions League.

Es importante aclarar que los ocho mejores equipos de la fase de liga también tienen la ventaja de jugar la vuelta de los octavos de final en condición de local.

Además, en la Casa del Futbol Europeo, solamente se determinaron las llaves, por lo que todavía falta conocer las fechas y horarios, sobre todo, cuándo jugarán cada club.

Aunque, los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo y los de vuelta el 17 y 18 de marzo.

Todo está definido y cada uno de los clubes que se mantienen con vida en la Liga de Campeones ya conocen su camino rumbo a Budapest, donde estará en disputa la codiciada Orejona.

Quedan definidos los cruces:

· Paris Saint Germain vs Chelsea

· Galatasaray vs Liverpool

· Real Madrid vs Manchester City

· Atalanta vs Bayern de Múnich

· Newcastle United vs Barcelona

· Atlético de Madrid vs Tottenham

· Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa

· Bayer Leverkusen vs Arsenal