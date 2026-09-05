Quieren los Zorros mantenerse al frente, reciben a los Potros

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Atlas volverá a la actividad en la Jornada 7 de la Liga MX cuando se mida ante el Atlante en el Estadio Jalisco, con la intención de aprovechar su condición de local y mantenerse dentro de los primeros lugares de la clasificación.

Los rojinegros llegan a este encuentro después de caer 1-3 frente al Querétaro. El conjunto tapatío consiguió su única anotación del partido al minuto 42, luego de un autogol de Carlo Adriano.

A pesar del resultado, el Atlas se mantiene en una posición favorable en la Tabla General. Actualmente ocupa el cuarto puesto con 12 puntos, por lo que una victoria en casa le permitiría seguir peleando en la parte alta de la clasificación.

Del otro lado estará un Atlante que buscará dar la sorpresa como visitante. Los azulgranas vienen de empatar 1-1 ante el León, partido en el que Martín Sarrafiore apareció en tiempo de compensación para marcar al minuto 90+2 y rescatar la igualada.

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El Atlante se encuentra en el decimocuarto lugar con seis unidades, por lo que necesita sumar para comenzar a escalar posiciones.

El duelo se disputará este día a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.