Quiero ganar una medalla olímpica: Emiliano Barba

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CIUDAD DE MÉXICO.- En cada zancada, Emiliano Barba carga con una convicción que va más allá del entrenamiento diario.

A sus 19 años de edad, el marchista tapatío ha aprendido que la diferencia entre la gloria y el anonimato suele esconderse en ese último esfuerzo que muchos no ven, pero que define a todos los campeones.

Desde las calles de Guadalajara, su disciplina y determinación lo han convertido en una de las grandes promesas de las categorías juveniles.

Con la mirada firme en el futuro, tiene claro su objetivo: Llegar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y colocarse en el podio, para darle a México una nueva presea en la marcha.

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"Ganar una medalla olímpica es el gran sueño que tengo. He pensado en eso todo el tiempo. Desde que era niño, siempre lo pensé. Siempre soñé con ganar una medalla olímpica para mi país y ese ha sido el objetivo de cada entrenamiento y competición. Es lo que me hace no tirar la toalla. Llegaré a Los Ángeles con 21 años, tengo esa mentalidad", compartió.

El joven, quien recordó que en sus primeros años dentro del deporte fue objeto de burlas por parte de algunos compañeros y tuvo que enfocarse al máximo para perfeccionar su técnica, subrayó la importancia de forjar una mentalidad fuerte.

Barba, añadió que no siente carga por lo que pueda suceder en los próximos años.

"No siento la presión. Sé que, con esfuerzo, dedicación y disciplina, se puede llegar lejos, tanto en el deporte como en la vida. La presión puede pesar mucho y, en ocasiones, impide que los atletas demos los resultados esperados. Gran parte de la manera en la que afronto mi carrera es gracias a referentes como Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria, quienes tienen una mentalidad que me motiva".