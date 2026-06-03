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R. Cordero rescata podio en Tehuacán

Sigue líder pese a contratiempo en el Rally Sierras del Sur

Por Romario Ventura

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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R. Cordero rescata podio en Tehuacán
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      La edición 19 del Rally Sierras del Sur estuvo marcada por la intensidad y la emoción de principio a fin, donde el piloto potosino Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández volvieron a demostrar su competitividad al dominar gran parte de la prueba, aunque un inesperado problema mecánico les impidió concretar el resultado que buscaban.

      Desde los primeros tramos cronometrados, la dupla del equipo 399 Tactical GHR Motorsport impuso condiciones al registrar los mejores tiempos y colocarse al frente de la clasificación general. Su desempeño los convirtió en los principales protagonistas de la competencia, mostrando un ritmo sólido y consistente en cada una de las especiales.

      Sin embargo, tras concluir el primer servicio y reanudarse la actividad, la suerte cambió para los líderes del rally. Al inicio de una curva en uno de los tramos cronometrados, una llanta se desmontó del vehículo, situación que les hizo perder tiempo valioso y complicó sus aspiraciones de mantenerse en la cima de la clasificación.

      A pesar del incidente, Cordero y Hernández lograron resolver el problema en plena competencia para continuar en carrera y llegar posteriormente al área de servicio, evitando así un abandono que hubiera comprometido seriamente sus aspiraciones dentro del campeonato. Al finalizar la competencia, Ricardo Cordero reconoció su frustración por el resultado, aunque destacó el rendimiento mostrado por el equipo durante el fin de semana. "Un poco frustrados nos regresamos de este rally; sin embargo, demostramos que fuimos los más rápidos en prácticamente todas las etapas. Ese problema con la llanta nos afectó en el tiempo de competencia, pero afortunadamente logramos cambiarla y seguir avanzando. Ganamos prácticamente todos los tramos y nos llevamos los puntos del Power Stage, así que esto nos mantiene aún como líderes del campeonato", señaló el piloto potosino.

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      Pese al contratiempo sufrido en territorio poblano, los puntos obtenidos en los tramos y el Power Stage permiten que Ricardo Cordero conserve el liderato del Campeonato Mexicano de Rallismo, manteniéndose como uno de los principales candidatos al título de la temporada 2026.

      El siguiente compromiso para el piloto potosino será el Rally Montañas, que se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto en Tapalpa, Jalisco, donde buscará recuperar terreno y seguir sumando resultados importantes en su camino hacia el campeonato.

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