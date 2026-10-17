Rafael Jódar vence a Ruud

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SHANGHÁI.- Rafael Jódar se convirtió en el semifinalista más joven en la historia del Masters de Shanghái al apuntarse el viernes su cuarta victoria seguida tras perder el primer set en un torneo Masters 1000.

El español de 20 años remontó para imponerse 4-6, 6-4, 6-3 ante el noruego Casper Ruud. Se las verá ahora con el ruso Daniil Medvedev, quien superó 6-3, 1-6, 6-3 al estadounidense Tommy Paul.

"Hemos jugado un partido muy ajustado, Casper ha jugado mejor que yo los puntos importantes en el primer set", comentó Jódar. "Me tocaba remontar de nuevo. Ha sido un partido muy complicado y he necesitado mi mejor nivel para ganar".

Jódar se encaminó a la victoria en 2 horas y 20 minutos al quebrarle el saque a Ruud cinco veces en el segundo y el tercer set.

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Medvedev, ex campeón del Masters de Shanghái, pareció en problemas al perder el segundo set, pero se recuperó para llevarse el triunfo en 2 horas y 9 minutos.

Creo que hoy estuve un poquito fuera de ritmo de vez en cuando, pero el tercer set fue genial", dijo Medvedev. Logré recomponerme y sacar mejor en el tercero y conseguir la victoria, lo cual se siente muy bien".