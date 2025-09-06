Ramón Morales: Gabriel Milito podría perder su puesto si Chivas no vence al América

logo pulso
Septiembre 06, 2025 11:56 a.m.
Las Chivas no viven su mejor momento y para mucha gente, el máximo responsable es Gabriel Milito, director técnico del Rebaño. La racha de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria y el puesto número 16 en la tabla de posiciones tiene molesta a la afición rojiblanca, incluso a sus máximos ídolos como Ramón Morales, quien asegura que el argentino podría perder su trabajo si no vence al América en el Clásico Nacional.

En entrevista exclusiva en Línea de 4 de TUDN, el excapitán del Guadalajara opinó sobre el presente de las Chivas y determinó que el partido contra las Águilas será fundamental en el futuro de Milito al frente del Rebaño.

"El entrenador que en este momento está en el Guadalajara no solo llega en el presente, también lo que vienes arrastrando del pasado, entiendo que llega con poco tiempo, que no ha tenido tan malos partidos, pero si no ganas, el pasado llega y te pega, la gente tiene memoria, recuerda; creo que si llega a perder con el América es muy tambaleante, estaría en la tablita como para un cambio de entrenador", declaró Morales.

Sin embargo, 'Ramoncito' no le cargó toda la responsabilidad al director técnico, también habló sobre el rol de los jugadores para cambiar los resultados actuales de las Chivas.

"A veces uno quiere pensar que crees en el entrenador, en todo el proyecto, pero sí me gustaría decirlo con todo respeto, el jugador debe entender en dónde está parado y qué playera trae puesta, también el pasado, ¿cuál es el pasado del jugador?", agregó, dejando claro que "es muy difícil que también como jugador, estar aguantando que se va un entrenador, es complicado, una salida de director técnico es fracaso de equipo y de jugador, debe dolerte estar cambiando de entrenador, espero que sea una conjunción de que creen en Milito y el proyecto, y que se pongan las pilas para ganar el Clásico, darían un gran golpe para lo que viene".

