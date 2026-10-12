Raúl Gutiérrez explica su presencia en festejo América
El entrenador de Cruz Azul Femenil pidió disculpas por no dimensionar el impacto en la afición cementera.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Tras aparecer en la cancha del Estadio Azteca durante la celebración por el 110 aniversario del América portando la camiseta azulcrema, Raúl "Potro" Gutiérrez, actual entrenador de Cruz Azul Femenil, respondió a las críticas que surgieron entre algunos integrantes de la afición celeste por su participación en el evento.
Raúl Gutiérrez ofrece disculpas a la afición de Cruz Azul
El extécnico de la Selección Mexicana Sub-17 y exentrenador del primer equipo varonil de Cruz Azul recurrió a sus redes sociales para ofrecer una disculpa a los seguidores cementeros que se sintieron molestos por su presencia en los festejos americanistas.
Gutiérrez, quien asistió al encuentro entre las Águilas y Monterrey como invitado, aseguró que en ningún momento dimensionó el impacto que su participación tendría entre los aficionados de La Máquina.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Compromiso y explicación de Raúl Gutiérrez
El estratega explicó que su intención nunca fue faltar al respeto a la institución celeste ni a su afición, por lo que decidió aclarar la situación y asumir la responsabilidad por la controversia generada.
"A la Nación Azul, quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la Institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la vestidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza".
En la parte final del texto, "Potro" agregó que se encuentra comprometido con el proyecto que encabeza: "Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol: lo haces involuntariamente, pero sucede, afectas a todo el equipo y lo lamentas, pero el partido sigue y no queda más que trabajar para que no vuelva a suceder", finalizó.
no te pierdas estas noticias
Raúl Gutiérrez explica su presencia en festejo América
El Universal
El entrenador de Cruz Azul Femenil pidió disculpas por no dimensionar el impacto en la afición cementera.
Boca y Vasco reabren rivalidad entre argentinos y brasileños
AP
Flamengo, campeón vigente, enfrenta a Estudiantes que evitó pleno brasileño en semifinales.
Camiseta de Michael Jordan fija récord de 14 millones en recuerdos de básquet, dice subasta
AP
La venta marca un nuevo récord en memorabilia deportiva de baloncesto, según Hunt Auctions.