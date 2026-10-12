Raúl Gutiérrez explica su presencia en festejo América

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Tras aparecer en la cancha del Estadio Azteca durante la celebración por el 110 aniversario del América portando la camiseta azulcrema, Raúl "Potro" Gutiérrez, actual entrenador de Cruz Azul Femenil, respondió a las críticas que surgieron entre algunos integrantes de la afición celeste por su participación en el evento.

Raúl Gutiérrez ofrece disculpas a la afición de Cruz Azul

El extécnico de la Selección Mexicana Sub-17 y exentrenador del primer equipo varonil de Cruz Azul recurrió a sus redes sociales para ofrecer una disculpa a los seguidores cementeros que se sintieron molestos por su presencia en los festejos americanistas.

Gutiérrez, quien asistió al encuentro entre las Águilas y Monterrey como invitado, aseguró que en ningún momento dimensionó el impacto que su participación tendría entre los aficionados de La Máquina.

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Compromiso y explicación de Raúl Gutiérrez

El estratega explicó que su intención nunca fue faltar al respeto a la institución celeste ni a su afición, por lo que decidió aclarar la situación y asumir la responsabilidad por la controversia generada.

"A la Nación Azul, quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la Institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la vestidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza".

En la parte final del texto, "Potro" agregó que se encuentra comprometido con el proyecto que encabeza: "Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol: lo haces involuntariamente, pero sucede, afectas a todo el equipo y lo lamentas, pero el partido sigue y no queda más que trabajar para que no vuelva a suceder", finalizó.