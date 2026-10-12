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RJ Mitte, actor de Breaking Bad, muere a los 34 años

Mitte fue reconocido por su papel en Breaking Bad y su defensa de personas con discapacidad.

Por El Universal

Octubre 12, 2026 05:49 p.m.
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RJ Mitte, actor de Breaking Bad, muere a los 34 años
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- El mundo del espectáculo recibió este lunes la noticia de la muerte del actor estadounidense RJ Mitte, reconocido globalmente por su trabajo en la televisión.

      RJ Mitte muerte y causas preliminares

      La información compartida de manera inicial indica que el intérprete falleció en Texas a los 34 años de edad. Aunque las investigaciones oficiales continúan activas por parte de las autoridades locales, reportes preliminares de medios especializados señalan que la causa del deceso habría sido un presunto suicidio.

      Ante la lamentable noticia, miles de seguidores acudieron a sus plataformas digitales para manifestar condolencias y rendir tributo a su trayectoria artística.

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      Última publicación y legado en redes sociales

      En su cuenta oficial de Instagram, la última actividad de RJ Mitte fue un fragmento de su participación en el videopodcast "The Joe Vulpis Podcast".

      El video compartido en la red social hace cinco días muestra al actor reflexionando sobre el impacto duradero de "Breaking Bad" y las posibilidades narrativas sobre los personajes de la familia White. La publicación registra más de 8 mil 736 "Me gusta" y se transformó rápidamente en el espacio principal donde sus fanáticos dejaron mensajes de despedida.

      Durante el fragmento del video, Mitte comentó sus impresiones sobre la conclusión de la célebre producción televisiva: "No creo que haya sido un final, creo que fue el final de Heisenberg, pero no creo que sea el final de Schuyler, Walt y Holly". Asimismo, reflexionó sobre su labor en el proyecto al señalar: "Yo solo quería el top de Breaking Bad; ves, eso es lo más difícil, es literalmente como, yo establecí un barrio para mí mismo como hombre joven, que es un poco insostenible".

      RJ Mitte inició su carrera en el ámbito del entretenimiento a una edad temprana tras ser diagnosticado con parálisis cerebral leve a los tres años.

      Su oportunidad consagratoria llegó al encarnar a Walter White Jr. (también conocido como Flynn) a lo largo de las cinco temporadas de la aclamada serie "Breaking Bad". Su representación auténtica de la discapacidad física en pantalla le valió el reconocimiento de la crítica y de la audiencia internacional.

      De acuerdo con información divulgada por la revista especializada Variety, el representante del actor destacó su constante labor como promotor de los derechos de las personas con discapacidad en la industria cinematográfica. Mitte colaboró activamente con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children's, sirviendo como embajador para romper estereotipos y promover la inclusión en los medios de comunicación.

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