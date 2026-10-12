¿Cuánto dura una moto?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- El asfalto guarda historias de libertad, velocidad y viajes interminables, pero tarde o temprano surge una incógnita entre los amantes de las motocicletas: ¿de cuánto es tu vida útil?

Lejos de calcularse por el odómetro, la durabilidad depende del mantenimiento, el tipo de conducción y su cilindrada.

No obstante, si buscas una guía o un promedio, aquí te decimos las estimaciones de los expertos en años y kilómetros.

¿De cuánto es la vida útil de una moto?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un artículo de MMT Seguros señala que una moto bien cuidada puede superar los 100.000 kilómetros sin que su rendimiento se vea comprometido.

En términos de tiempo, suele traducirse entre 12 y 15 años de vida útil, siempre y cuando la estructura y el motor reciban los servicios necesarios.

Este periodo de uso también puede calcularse de otras maneras. Por ejemplo, la aseguradora Mapfree España destaca que, en cilindradas, unos 60.000 kilómetros marcan un punto importante de desgaste en el vehículo.

Mientras que en modelos de gran cilindrada, dicho umbral puede situarse en torno a los 80.000 kilómetros.

Por su parte, los motores más pequeños, como los de 125 cc, los expertos de Bajaj Auto indican que en óptimas condiciones de mantenimiento puede durar entre 50.000 y más de 100.000 millas (equivalentes a más de 80.000 a 160.000 kilómetros).

Como lo mencionamos anteriormente, no hay una cifra exacta para todas las motocicletas puesto que en su durabilidad influyen diversos factores. Sin embargo, las estimaciones de los especialistas pueden servirte te guía.

5 tips para prolongar la vida útil de una moto

A pesar de ello, lo que garantiza que una motocicleta ruede varios años y kilómetros es adoptar tips de servicio y mantenimiento como:

Cambios de aceite y filtros a tiempo

De acuerdo con Mapfree España, mantener el nivel adecuado y reemplazar periódicamente el lubricante y los filtros, conforme el intervalo especificado por el fabricante, evita la fricción y el desgaste prematuro.

Revisión de válvulas e inyección

La inspección adecuada de las válvulas y su colocación correcta en el sistema de combustible hace que la mezcla sea óptima y la combustión limpia, extendiendo la durabilidad del bloque motor.

Mantenimiento de la transmisión

Limpiar, lubricar y tensar la cadena de transmisión con regularidad reduce el sobreesfuerzo del motor, y entrega potencia a las ruedas de manera fluida, así lo recomienda MMT Seguros.

Conducción suave

Evitar acelerones bruscos con el motor en frío y no forzar de manera continuada el régimen máximo de revoluciones minimiza el estrés mecánico y térmico de los pistones y cilindros.

Mantenimiento preventivo

No esperes a que aparezca una avería grave para acudir al taller; revisar los frenos, suspensión, neumáticos, líquido refrigerante y sistema eléctrico permite detectar pequeños fallos antes de que comprometan la durabilidad de la motocicleta.