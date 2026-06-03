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Raúl Jiménez no descarta regresar al Club América

Por El Universal

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Raúl Jiménez no descarta regresar al Club América
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      México.- Con cada temporada en Europa, Raúl Jiménez reafirma su lugar como uno de los referentes del futbol mexicano en el extranjero, destacando constantemente por su rendimiento y capacidad goleadora en las ligas más competitivas del mundo.

      El delantero nacional se ha consolidado como uno de los pocos mexicanos que se mantienen vigentes en el futbol inglés, una de las competencias más exigentes del planeta, donde ha logrado hacerse de un nombre gracias a su calidad, fortaleza física y experiencia.

      Tras su etapa con el Fulham, equipo con el que consiguió hacerse presente en el marcador en diversas ocasiones, y con la mirada puesta en lo que podría ser su cuarta Copa del Mundo con la Selección Mexicana, una nueva ilusión ha comenzado a crecer entre los aficionados: su posible regreso a la Liga MX para vestir nuevamente la camiseta del América, club donde inició su carrera.

      A pesar de contar con opciones para continuar su trayectoria en Europa, Jiménez habló recientemente sobre la posibilidad de volver a México y, en entrevista con TUDN, dejó en claro que mantiene la puerta abierta para un eventual retorno a las Águilas, alimentando así la esperanza de la afición azulcrema.

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      "Ahora estoy enfocado en tener una gran Copa del Mundo. Nunca he cerrado la puerta para regresar al América y sería algo bonito", mencionó en la charla. Las palabras de nueva cuenta hicieron de los usuarios pusieran en la mesa esa posibilidad.

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