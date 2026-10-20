logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rays avanzan a la Serie Mundial

Peralta, Caminero y Díaz guian la victoria de Tampa Bay sobre Cleveland

Por AP

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Rays avanzan a la Serie Mundial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAN PETERSBURGO.- El dominicano Freddy Peralta lanzó 5 1/3 entradas de lucha, su compatriota Junior Caminero y el cubano Yandy Díaz conectaron cada uno un jonrón de dos carreras y los Rays de Tampa Bay vencieron el lunes 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana para avanzar a la Serie Mundial por tercera vez en las 29 temporadas de la franquicia.

      Los Rays se enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee y es la primera vez desde 1980 que los dos equipos buscan su primer título de la Serie Mundial. En aquella ocasión los Filis de Filadelfia vencieron a los Reales de Kansas City.

      El Juego 1 se disputará la noche del viernes en Milwaukee.

      La derrota extendió a 78 años la sequía de Cleveland sin un campeonato de la Serie Mundial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el 18º aniversario de su primer banderín de la Liga Americana en 2008, los Rays se adelantaron 2-0 en la segunda entrada con el doble de dos carreras de Richie Palacios y lo aseguraron con el cerrador Bryan Baker en el montículo.

      Los Guardianes no se rindieron y tuvieron la carrera de la ventaja en primera base en la octava cuando Kevin Kelly ponchó a Brayan Rocchio para dejar las bases llenas después de que anotaron dos carreras.

      Peralta permitió una carrera y cinco hits para conseguir su segunda victoria en su tercera aparición en la Serie de Campeonato. Lanzó seis entradas sin permitir carreras para ganar el Juego 2 y sacó dos outs en relevo en el Juego 4.

      Una multitud de 40.230 aficionados agitó toallas amarillas y azules, hizo sonar cencerros y coreó "¡Vamos Rays!" durante toda la noche en el Tropicana Field, que necesitó importantes renovaciones después de que el huracán Milton destrozó el techo hace dos años y causó daños extensos en todo el estadio.

      Después de barrer a los Yankees en la serie divisional, los Rays estuvieron abajo ante los Guardianes 0-1 y 1-2 en esta serie antes de ganar tres juegos seguidos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Blindarán el Libertad Financiera para el San Luis–Querétaro
        Blindarán el Libertad Financiera para el San Luis–Querétaro

        Blindarán el Libertad Financiera para el San Luis–Querétaro

        SLP

        Pulso Online

        Más de 900 elementos participarán en el operativo por el clásico de la 57.

        Joel Huiqui: Cruz Azul mantiene firme objetivo de campeonato
        Joel Huiqui: Cruz Azul mantiene firme objetivo de campeonato

        Joel Huiqui: Cruz Azul mantiene firme objetivo de campeonato

        SLP

        El Universal

        La solidez defensiva y la identidad de juego son claves para que Cruz Azul aspire al bicampeonato

        FIFA enfrenta exigencia de UEFA para revelar plan Infantino antes de noviembre
        FIFA enfrenta exigencia de UEFA para revelar plan Infantino antes de noviembre

        FIFA enfrenta exigencia de UEFA para revelar plan Infantino antes de noviembre

        SLP

        AP

        La disputa entre UEFA y FIFA se intensifica a pocos meses de la elección presidencial.

        ¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego Guardians vs. Rays?
        ¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego Guardians vs. Rays?

        ¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego Guardians vs. Rays?

        SLP

        El Universal

        Cleveland debe ganar para forzar un séptimo encuentro decisivo