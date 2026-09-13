Real Madrid goleó al Rayo

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Kylian Mbappé anotó dos veces para que el Real Madrid goleara 4-1 a un Rayo Vallecano que se complicó mucho más de lo que reflejó el marcador de este partido de una quinta fecha de La Liga española, en la que abundaron los dobletes.

Mbappé anotó el primer y el último gol del conjunto Merengue. El astro francés convirtió un penalti a los 14 minutos después de que Florian Lejeune incurrió en una entrada temeraria sobre Álvaro Carreras.

Lejeune volvió a perjudicar al conjunto rayista cuando su mal pase fue interceptado y derivó en que Mbappé asistiera a Carreras para el 2-0. Jude Bellingham facturó el tercer gol a los 35.

Pero el modesto Rayo tomó la iniciativa en el Santiago Bernabéu tras el descanso, dominando el balón por tramos y encontrando huecos en la renovada defensa del Madrid. Sergio Camello empujó el balón a la red a los 51, instantes después de que Pedro Díaz estrelló un remate en un poste y obligó a que Thibaut Courtois realizara la primera de varias atajadas. El guardameta belga tuvo que rescatar de nuevo al Madrid, desviando más disparos de Lejeune y Heorhii Tsitaishvili.

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Eso exasperó a muchos de los aficionados locales, que silbaron la baja de rendimiento del equipo de José Mourinho —hasta que Mbappé encontró un ángulo en el tiempo añadido.

"Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en el segundo tiempo a jugar como ha jugado, yo sabía que el equipo no lo podía hacer", dijo Mourinho. Su doblete dejó al delantero francés a la par de Raphinha, del Barcelona, y de Camello, del Rayo, con seis goles cada uno en cinco jornadas de La Liga.