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Realizan emotivo Torneo Centenario de Frontón

Por Romario Ventura

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Realizan emotivo Torneo Centenario de Frontón
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      Las instalaciones del Lomas Raquet Club fueron escenario de una jornada llena de emoción, gratitud y gran nivel deportivo con la celebración del Torneo Centenario de Frontón "José Luis Hernández Rivera", evento que sirvió para reconocer la trayectoria de uno de los personajes más importantes en la historia de esta disciplina en San Luis Potosí.

      La competencia reunió a destacados pelotaris y miembros de la comunidad deportiva potosina, quienes se dieron cita para despedir con honores a José Luis Hernández Rivera, entrenador que concluyó una brillante carrera de 38 años de trabajo ininterrumpido dentro de la institución, donde contribuyó a la formación deportiva y personal de numerosas generaciones de atletas.

      El homenaje estuvo marcado por un ambiente de reconocimiento y agradecimiento. Alumnos, exalumnos, socios, directivos y amigos acompañaron al profesor Hernández Rivera en un momento especial, destacando su compromiso, profesionalismo y pasión por el frontón durante casi cuatro décadas.

      Como parte de la ceremonia, se le entregó un reconocimiento especial por su destacada trayectoria y aportación al desarrollo de este deporte. Visiblemente emocionado, el homenajeado agradeció las muestras de cariño y recordó que el Lomas Raquet Club fue durante muchos años una segunda casa para él.

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      En la categoría de parejas 120 años, el primer lugar fue conquistado por Carlos Sánchez Hermosillo y Luis Fernando Fernández Montiel, mientras que el segundo puesto correspondió a Modesto Cuéllar Jiménez y Mauricio Montalvo Negrete. Por su parte, en la categoría de parejas 100 años, los campeones fueron Juan Miguel González y José Hugo Ramírez Pérez. El segundo lugar quedó en manos de Jesús Emanuel González e Ismael Hernández Aguilar.

      La ceremonia de premiación fue encabezada por José Juan Sánchez Silva, presidente del comité organizador; Jesús Yáñez Lozoya, presidente de la Comisión de Frontón del Lomas Raquet Club; César Ávila Saldaña, secretario de la Comisión de Frontón; Luis Fernando Fernández Montiel, presidente de la Asociación Potosina de Frontón; Norma Elena Moreno, gerente general del Lomas Raquet Club; y Edson Martínez Morales, gerente de deportes de la institución.

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