Recibe el ADSL a Chivas Rayadas

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Con la motivación que dejó la victoria sobre Monterrey, el Atlético de San Luis se declaró listo para recibir este sábado al Club Deportivo Guadalajara, en duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, programado a las 17:00 horas.

Previo al encuentro, en la Sala Daikin, el director técnico Diego Mejía y el mediocampista francés Sébastien Salles-Lamonge hablaron sobre el compromiso ante el conjunto tapatío y la intención de conseguir un nuevo triunfo en casa.

Mejía reconoció que trabajar después de una victoria siempre genera un ambiente positivo, aunque dejó claro que la exigencia permanece. "Es bonito trabajar una semana previo a un partido después de haber ganado y de la manera en la que ganamos ante un equipo como Monterrey, pero la presión en este deporte siempre existe", señaló.

El estratega mexicano destacó la motivación del plantel para enfrentar a Chivas y buscar otro resultado favorable ante su afición. "Es un partido muy bonito contra un gran rival y la verdad que el equipo llega muy motivado para poder enfrentar a Chivas y poder conseguir el resultado en casa", agregó.

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Por su parte, Salles-Lamonge consideró que Atlético de San Luis y Guadalajara presentan algunas similitudes, por lo que será importante mantener la identidad futbolística del equipo potosino y repetir el trabajo defensivo mostrado ante Monterrey. "Somos dos equipos parecidos, tendremos que jugar nuestro fútbol, la idea que tenemos desde el principio y, sobre todo, también la defensa que hicimos en el último partido contra Rayados. Todos subimos de nivel en este aspecto y será lo mínimo que podremos hacer mañana", afirmó el mediocampista.

Finalmente, Diego Mejía destacó el respaldo que ha recibido dentro del proyecto del Atlético de San Luis y la calidad del plantel con el que trabaja. El técnico aseguró sentirse "bendecido" por pertenecer al club y resaltó el potencial de los jugadores, muchos de los cuales, consideró, todavía tienen margen importante para alcanzar su máximo nivel.