Recibirá San Luis Campeonato NACAC de Carreras de Ruta

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San Luis Potosí se prepara para recibir uno de los acontecimientos atléticos más importantes del año con la celebración del Campeonato de Área NACAC de Carreras de Ruta 2026, programado para el sábado 14 de noviembre en el Parque Tangamanga II. La competencia reunirá a atletas y delegaciones de países pertenecientes a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, colocando a la capital potosina como punto de encuentro del atletismo internacional.

El programa contempla las pruebas de Medio Maratón, 5 kilómetros y Milla, todas en las ramas femenil y varonil. La actividad comenzará a las 9:00 horas con el Medio Maratón; por la tarde, a las 16:30 horas, se disputarán los 5 kilómetros, mientras que la Milla femenil arrancará a las 17:00 y la varonil a las 17:15. La jornada concluirá a las 18:00 horas con las ceremonias de premiación.

Entre las delegaciones participantes se contemplan representantes de países como Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y México, entre otros miembros del área NACAC. Cada nación podrá registrar hasta cinco atletas por prueba y rama, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos por NACAC y World Athletics para representar oficialmente a sus países.

El Medio Maratón se disputará sobre una distancia de 21 kilómetros mediante vueltas a un circuito aproximado de cinco kilómetros dentro del Parque Tangamanga II. La prueba de 5K comprenderá dos vueltas a su circuito correspondiente, mientras que la Milla tendrá una distancia de 1,609 metros. Además de la competencia individual, habrá puntuación por equipos: en el Medio Maratón contarán los tres primeros corredores de cada país y en 5K y Milla sumarán los dos mejores representantes de cada delegación.

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La organización también contempla premios económicos y medallas para los primeros lugares. En el Medio Maratón, los campeones de cada rama recibirán mil dólares, los segundos lugares 500 y los terceros 300 dólares. Las pruebas de 5 kilómetros y Milla también contarán con premios económicos para los tres primeros puestos, además de reconocimientos colectivos para las delegaciones mejor ubicadas.

El campeonato será organizado por una estructura encabezada por el Comité Organizador y el equipo técnico de NACAC, con René Valdez Del Pardo como presidente y Aníbal Roberto Ibarra Loredo como vicepresidente. Con su conectividad, infraestructura deportiva y oferta turística, San Luis Potosí buscará responder a las exigencias de una competencia internacional que convertirá al Parque Tangamanga II en el epicentro del atletismo de ruta del continente durante una intensa jornada.