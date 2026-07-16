Registra JPI 2026 4 casos de dopaje
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La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) contabilizó cuatro casos positivos en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina disputados el pasado mes de febrero, dos en esquí alpino y dos en esquí de fondo, de un total de 843 muestras que se recogieron.
La AMA divulgó este miércoles el informe del equipo de observadores independientes sobre el programa antidopaje de los últimos Juegos Paralímpicos, encargado de supervisar el cumplimiento del Código Mundial Antidopaje.
De las 843 muestras, 707 arrojaron resultado negativo y 127 correspondieron a lecturas del pasaporte biológico, registro que monitoriza a los deportistas a través de diversos marcadores en sangre y orina para ver si hay alteraciones fisiológicas anormales.
La mayoría de las pruebas (486) se desarrolló de forma preventiva fuera de competición, mientras que durante los Juegos se tomaron 357, detalla el documento.
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Se reportaron cuatro resultados positivos, de los que dos fueron al margen de la competición y dos tras la prueba.
En esquí alpino paralímpico, en ambos casos, uno en competición y otro fuera, la sustancia detectada fue dorzolamida, considerada un agente enmascarador.
En esquí de fondo, el deporte más controlado de los Juegos con 290 pruebas, también hubo un caso durante la cita olímpica y otro al margen, y se detectaron de forma simultánea dorzolamida y salbutamol, un broncodilatador.
La segunda disciplina más vigilada fue el biatlón, con 230 test, seguida del hockey hielo, con 135.
En Milán Cortina se introdujo por primera vez la prueba de gotas de sangre seca (DBS), un nuevo método menos invasivo que complementa las muestras tradicionales de orina y sangre venosa, y de la que se practicaron 106 test.
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