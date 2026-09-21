Remonta Santos a los Diablos Rojos

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CIUDAD DE MÉXICO.- En un espectacular y cardíaco partido, que tuvo absolutamente de todo, el Toluca no fue capaz de mantener su ventaja de dos goles y no pudo evitar una épica remontada del Santos.

Aunque se quedaron sin los tres puntos, los Diablo Rojos siguen siendo los líderes del futbol mexicano, pero dejaron escapar la oportunidad de tomar una importante ventaja sobre el segundo lugar.

Desde el primer minuto de juego, el equipo de Antonio Mohamed dejó en claro su postura. Era el que llevaría la iniciativa y su único objetivo sería el de atacar a diestra y siniestra.

Sin embargo, debido a la falta de contundencia le costó trabajo abrir el marcador en el estadio Nemesio Diez.

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Una espectacular atajada de Carlos Acevedo y dos goles anulados por fuera de juego, uno a Jesús Gallardo y otro a Federico Viñas, evitaron que el conjunto escarlata adelantara en el marcador. Hasta que la insistencia tuvo su recompensa. El propio "Maraviñas" se encargó de romper el cero (25´) con un gran cabezazo tras un tiro de esquina.

El delantero uruguayo se alzó de estupenda forma dentro del área lagunera y mandó el balón al fondo de las redes para logra su cuarta anotación en el Apertura 2026. Tres minutos antes de que finalizara el primer tiempo, apareció el ex tricampeón de goleo para ampliar la ventaja del Toluca.

Con una magnífica definición de tacón, Paulihno marcó su segunda diana en su tercer juego desde su regreso a los terrenos de juego.

Cuando todo parecía indicar que los Diablos Rojos se darían un festín, llegaron las dos acciones que cambiaron el rumbo del partido. Ezequiel Bullaude metió a Santos al partido (46´) al aprovechar un balón que le quedó a merced dentro del área chica escarlata.

Después, Everardo López se ganó, de manera merecida, la tarjeta roja por una fuerte entrada sobre el propio anotador del encuentro. El árbitro central, Luis Alfredo García Rodríguez, revisó la acción en el monitor del VAR y correctamente expulsó al lateral izquierdo mexicano.

Para el segundo tiempo, los locales bajaron las revoluciones al estar jugando con uno menos. Tuvieron que apostar por los contragolpes y así fue como siguieron siendo peligrosos. En más de una ocasión, estuvieron cerca de conseguir su tercer tanto, pero no corrieron con suerte.

"El Turco" realizó modificaciones, pero fueron posición por posición. Fue hasta el minuto 80 cuando optó por cerrar el partido para conservar los tres puntos. La apuesta no le salió.

En los minutos finales, el equipo lagunero fue capaz de anotar en dos ocasiones; aunque, sólo un gol subió el marcador.

Primero, Eduardo Aguirre enmudeció el Nemesio Diez (92´), pero su tanto fue invalidado por una mano a la ofensiva.

Dos minutos más tarde, Fran Villalba no desperdició la oportunidad y disparó desde larga distancia para darle se segunda victoria al Santos.

A pesar de la derrota, el Toluca se mantiene como superlíder del torneo, pero ahora tiene que pensar en que la próxima semana enfrentará al campeón del futbol mexicano en el Estadio Banorte.