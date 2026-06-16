Rescata Uruguay empate ante Arabia

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MIAMI GARDENS, Florida.- El partido agonizaba, y parecía que Arabia Saudí propinaría otra derrota sorpresiva a un grande de Sudamérica en el inicio de un Mundial. En una noche en que marcó un hito, el arquero uruguayo Fernando Muslera había abierto la opción para otro triunfo no presupuestado de los Halcones Verdes.

Pero un infortunio similar del guardameta saudí y el sentido de oportunidad de Maxi Araújo evitaron el tropiezo.

Araújo anotó a 10 minutos de la finalización para que Uruguay rescatara el lunes un empate de 1-1 ante Arabia Saudí en su primer duelo de esta Copa del Mundo.

Abdulelah Al-Amri anotó tras un rebote a los 41 para poner adelante a la selección saudí en Miami.

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"Los nervios del debut nos jugaron en contra", opinó el centrocampista uruguayo Federico Valverde. "Yo, como capitán, muy feliz con el trabajo de los compañeros... el apoyo de la gente nos dio mucha energía... vamos a seguir peleando".

Los dirigidos por Marcelo Bielsa dominaron la mayor parte del segundo tiempo, pero no lograron anotar sino hasta que Araújo aprovechó que el arquero Mohammed Al-Owais dio rebote en un cabezazo previo.

"Un rival que no pudimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien", reconoció Bielsa. "Nosotros este partido teníamos que ganarlo".

Araújo, extremo del Sporting de Lisboa aprovechó el regalo para convertir a unos pasos del arco y darle un mayor sentido de justicia a un encuentro en que la Celeste dominó la posesión y superó a Arabia Saudí en tiros a puerta (21-6), pero se mantuvo por abajo en el marcador hasta bien entrado el complemento.

Al-Amri, a quien Muslera le había tapado un disparo al principio de la primera parte, adelantó a su equipo con un remate a bocajarro tras un cabezazo en el que el arquero uruguayo dio también rebote al repeler el balón con la palma de la mano.

Muslera se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un encuentro mundialista con la Celeste. Apareció en el arco con 39 años y 364 días, para superar a Diego Godín.