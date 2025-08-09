Ricardo Cordero gana el Rally de las Montañas en Jalisco
La edición número 57 del Rally Montañas ofreció un espectáculo de principio a fin en los caminos tapatíos, donde la dupla conformada por Ricardo Cordero y Marco Hernández se impuso con estrategia, constancia y oportunismo para llevarse una victoria clave que les permite conservar el liderato tanto del Campeonato Mexicano de Rallies (CRM) como del NACAM Rally Championship.
Desde el arranque, Cordero y Hernández dejaron claro su objetivo: ganar y afianzar la punta en ambas clasificaciones. Tras el primer tramo, el equipo se ubicó en el segundo puesto, a escasos segundos del líder. La presión fue aumentando tramo a tramo y, al llegar al segundo servicio, la diferencia se había reducido a solo 10 segundos.
En el tercer y último tramo, un pinchazo del auto puntero abrió la oportunidad que la dupla potosina venía construyendo. Con ritmo sostenido y una conducción precisa, Cordero y Hernández capitalizaron la situación para cruzar la meta en primer lugar.
“Fue un rally más exigente de lo habitual. Venimos de la potencia del Citroen y ahora, con un auto de menores prestaciones, hemos ganado más experiencia. La victoria no fue fácil, pero se cumplió el objetivo. Esto no es suerte, es trabajo y constancia. Seguimos líderes en el NACAM y el CRM, y vamos por más”, declaró Cordero, agradeciendo al equipo 399 Tactical GHR Motorsport y a su staff técnico.
El siguiente compromiso para el binomio será el Rally Sierra Juárez, en Oaxaca, a finales de agosto, donde buscarán ampliar su ventaja en el campeonato. Además, se preparan para retos internacionales, como la Carrera Panamericana 2025 y competencias en Canadá, con el objetivo de conquistar títulos en ambos continentes.
