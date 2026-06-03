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Robinson practica un día antes del Juego 1

Por AP

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Robinson practica un día antes del Juego 1
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      SAN ANTONIO.- El pívot de Nueva York Mitchell Robinson tenía la mano derecha vendada durante la parte abierta del entrenamiento de los Knicks el martes, mientras el equipo empezaba a ultimar los preparativos para el Juego 1 de las Finales de la NBA contra los Spurs de San Antonio.

      Robinson tiene roto el meñique derecho, algo que ocurrió fuera de un partido o de un entrenamiento. Estuvo botando y lanzando en la sesión que estuvo abierta a los reporteros.

      Robinson no estuvo disponible durante el día de medios el martes, lo cual coincide con algunos casos anteriores de cómo la NBA ha manejado a jugadores que regresan de lesiones de cara a las finales.

      Robinson —quien ha disputado 445 partidos con los Knicks, 105 más que cualquier otro jugador del actual plantel de Nueva York— ha participado en todos menos uno de los 14 encuentros de playoffs de su equipo en esta marcha hacia las finales.

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      Ha estado brillante en tiros de campo en los playoffs (28 de 38, 74%), pésimo desde la línea de tiros libres (13 de 43, 30%) y figura como el jugador más corpulento del equipo, con 7 pies de estatura y 275 libras, apenas un poco más grande que Karl-Anthony Towns.

      Y los Knicks necesitarán hombres grandes en la cancha en esta serie por una razón evidente: el desafío de 7 pies y 4 pulgadas que representa la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, quien suele atraer oleadas de defensores.

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