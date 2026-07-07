Mexicano muere en operativo del ICE en Houston

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Un mexicano murió este martes a manos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston, Texas, durante un operativo para arrestarlo, informó un portavoz de la agencia a medios estadounidense.

El portavoz señaló que, alrededor de las 6:50 am, agentes del ICE intentaron detener un vehículo cerca de la intersección de Canal Street y Wayside Drive, en el barrio Magnolia Park como parte de una operación para arrestar a un indocumentado. Explicó que el conductor, al que identificó como Lorenzo Salgado Araujo, intentó evadir el arresto.

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"Según la información que estamos recibiendo, el sujeto embistió un vehículo de ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento por atropellar a un agente de ICE, lo que llevó a nuestro agente a disparar su arma en defensa propia", informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado."El conductor resultó herido y se contactó de inmediato a los servicios de emergencia. El conductor fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de sus lesiones", detalló el comunicado.El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está a cargo de la investigación de los hechos.Apenas el pasado 5 de julio, el ICE confirmó el fallecimiento del mexicano Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, y quien se encontraba en el centro de detención del condado de Webb, también en Texas.Alcorta murió el 19 de junio, tras ser hallado inconsciente. El ICE informó que pese a los esfuerzos de reanimación, fue declarado muerto en el Laredo Medical Center. Con su deceso, se elevó a 16 el número de connacionales muertos bajo custodia del ICE en lo que va del segundo mandato del presidente Donald Trump.