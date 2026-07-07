Suiza elimina a Colombia y se cita con Argentina

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La selección de Suiza se clasificó este martes a los cuartos de final del Mundial 2026 tras superar en la tanda de penaltis a la de Colombia por 4-3.

Esto, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue de 30 minutos.

Suiza se enfrentará con Argentina el próximo 11 de julio en Kansas City.