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Suiza elimina a Colombia y se cita con Argentina

El juego de cuartos de final será el 11 de julio en Kansas City

Por EFE

Julio 07, 2026 04:55 p.m.
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Foto: AP

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      La selección de Suiza se clasificó este martes a los cuartos de final del Mundial 2026 tras superar en la tanda de penaltis a la de Colombia por 4-3.

      Esto, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue de 30 minutos.

      Suiza se enfrentará con Argentina el próximo 11 de julio en Kansas City.

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