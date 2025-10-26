logo pulso
Rybakina se baja de las semifinales

Por AP

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Rybakina se baja de las semifinales

TOKIO.- Elena Rybakina se retiró el sábado del Abierto Pan Pacific, citando un problema de espalda un día después de su victoria en cuartos de final que le aseguró el último boleto disponible para las Finales de la WTA.

La campeona de Wimbledon 2022 debía enfrentar a Linda Noskova en las semifinales del torneo de Tokio.

“Lo siento mucho, no puedo jugar hoy. He tenido problemas con mi espalda esta semana y no puedo jugar al 100%”, expresó Rybakina en un comunicado.

Noskova enfrentará a Belinda Bencic en la final del domingo después de que la jugadora suiza venciera por 7-6 (5),3-6, 6-2 a Sofia Kenin en la otra semifinal.

Bencic se dirige a su décima final de carrera, que llega diez años después de su anterior aparición en la final del Pan Pacific Open, una derrota en 2015 ante Agnieszka Radwanska. Bencic también ganó la medalla de oro en individuales y la plata en dobles en los Juegos Olímpicos de Tokio hace cuatro años.

Rybakina venció por 6-7, 7-6 (4) a Victoria Mboko el viernes para asegurar el octavo lugar de las lucrativas Finales de la WTA del próximo mes en Arabia Saudí.

