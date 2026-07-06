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Pemex no ha detallado para qué solicitó uso de explosivos: JGTS

El Gobierno mantiene comunicación con municipios huastecos para obtener más información, señaló

Por Rubén Pacheco

Julio 06, 2026 01:28 p.m.
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J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

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      Si bien Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó solicitudes de forma general a varios municipios de la zona huasteca para el uso de explosivos, todavía no detalla con precisión el objetivo de las intervenciones, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

      Por la falta de información y de movilización ciudadana sobre eventual "fracking" en Ciudad Valles, jóvenes crearon el colectivo "La Huasteca no se vende", una iniciativa con la que sus integrantes buscan informar a la población de esa ciudad sobre esta técnica de extracción de hidrocarburos y sumarse a otros municipios.

      El funcionario estatal exteriorizó que, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el Poder Ejecutivo ha mantenido comunicación con varios presidentes municipales huastecos, a fin de allegarse de todos los datos oficiales posibles.

      En entrevista, complementó que no solo se trata de peticiones federales al municipio de San Antonio, sino también Ébano, Matlapa, Tampamolón Corona y algún otro de la región huasteca.

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      Remarcó que, a reserva de conocer el contenido formal de la documentación, reiteró que el Gobierno del Estado mantiene una postura para defender los recursos naturales y ambientales de dicha zona.

      "Han circulado algunos oficios donde pareciera que Petróleos Mexicanos hace algunas peticiones a municipios de la zona huasteca, sin embargo, esta semana estamos nosotros buscando tener esa información completa, no a medias", remató.

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