Sanluisina logra oro en atletismo

La atleta potosina María Fernanda Solís consiguió una destacada actuación dentro de la Olimpiada Nacional 2026 al conquistar la medalla de oro en la disciplina de atletismo.

La joven corredora se proclamó campeona nacional en la prueba de 600 metros categoría Sub 16, luego de registrar un tiempo de 1 minuto, 34 segundos y 75 centésimas, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio en la competencia que se desarrolla en Jalisco.

María Fernanda Solís mostró gran velocidad, resistencia y determinación a lo largo de la prueba, superando a representantes del Estado de México para darle una medalla más a San Luis Potosí dentro de la máxima justa deportiva juvenil del país.La atleta es entrenada por Modesto Morales Sustaita y forma parte del club Cholos de Soledad, agrupación que continúa destacando por la formación de nuevos talentos en el atletismo potosino.

Con este resultado, San Luis Potosí sigue sumando importantes logros en las pistas de Guadalajara dentro de la Olimpiada Nacional 2026, reafirmando el crecimiento y nivel competitivo de sus atletas a nivel nacional.

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