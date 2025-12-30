ADSL vence a la Jaiba Brava en duelo de preparación

La mañana de este martes 30 de diciembre, Atlético de San Luis (ADSL) disputó su tercer encuentro de preparación rumbo al Clausura 2026 en el Estadio Alfonso Lastras, recibiendo a la Jaiba Brava.

El compromiso se desarrolló en dos tiempos de 45 minutos. El conjunto potosino inició el encuentro con Andrés Sánchez, Román Torres, Juan Manuel Sanabria, Benjamín Galindo, Robson Bambú, Óscar Macías, Miguel García, Fidel Barajas, Anderson Duarte, Sebastien Salles-Lamonge y João Pedro.

Desde los primeros minutos, el ADSL tomó la iniciativa y logró abrir el marcador al minuto 8, cuando Miguel García aprovechó un rebote del arquero para enviar el balón al fondo de las redes.

Al 19´, Fidel Barajas estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo a quemarropa que fue contenido por el guardameta visitante. Cerca del final del primer tiempo, al 41´, una jugada colectiva terminó con un centro de Barajas para João Pedro, cuyo remate se fue apenas por un costado del arco.

Para el complemento, los potosinos mantuvieron la intensidad ofensiva. Apenas al minuto 2, Anderson Duarte ingresó al área y sacó un disparo que fue nuevamente atajado por el arquero rival.

La insistencia rindió frutos al 10´, cuando Fidel Barajas eludió al guardameta y definió con precisión para marcar el 2-0.

Al minuto 25, Guillermo Abascal realizó ajustes tácticos dando ingreso a Leonardo Flores, Jahaziel Marchand y David Rodríguez en sustitución de Óscar Macías, Sebastien Salles-Lamonge y João Pedro.

Más adelante, al 34´, Benjamín Galdames también sumó minutos al ingresar por Anderson Duarte.

En los minutos finales, Atlético de San Luis mantuvo el control del encuentro, generando diversas aproximaciones que confirmaron el dominio potosino.

Con este resultado, el ADSL continúa su preparación rumbo al Clausura 2026 y sostendrá su último partido amistoso el próximo sábado 3 de enero, cuando enfrente a Mineros de Zacatecas en la capital potosina.