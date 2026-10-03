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Santos del Potosí ganan serie ante los Freseros

Por Romario Ventura

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Santos del Potosí ganan serie ante los Freseros
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      Santos del Potosí encontró una de sus mejores versiones en un momento determinante de la temporada. Cobijados por su afición y bajo la dirección de Héctor "Bobby" Porrata, los Celestiales derrotaron contundentemente 108-87 a Freseros de Irapuato, resultado con el que se quedaron con la serie y mantienen vivas sus aspiraciones de avanzar al Play-In de la temporada 2026 de la LNBP.

      El encuentro comenzó con la tensión propia de dos equipos necesitados del triunfo. Santos mostró mayor orden colectivo y logró establecer la primera diferencia para quedarse con el cuarto inicial 22-16. Más allá de la ventaja, los potosinos comenzaron a exhibir una dinámica distinta, con mayor circulación de balón y mejores decisiones en sus posesiones ofensivas.

      El segundo periodo obligó a modificar los planes de ambos conjuntos ante las bajas de William Garrett, por Freseros, y Abu Kigab, por Santos. Los locales fueron quienes mejor se adaptaron a las circunstancias, mantuvieron el control y ampliaron su diferencia para marcharse al descanso con ventaja de 52-40.

      Después del medio tiempo, Santos no repitió los desplomes que le han costado varios encuentros durante la campaña. La quinteta celestial mantuvo intensidad defensiva, atacó con mayor frecuencia la pintura y encontró soluciones para contener cualquier intento de reacción de Irapuato. Al término del tercer periodo, los locales dominaban 82-67.

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      En el último cuarto apareció definitivamente el poder ofensivo de los potosinos. En lugar de administrar peligrosamente la ventaja, Santos continuó atacando y terminó construyendo una diferencia de 21 unidades para sentenciar el 108-87 y quedarse con una serie fundamental en sus aspiraciones de postemporada.

      Jacob Calloway encabezó la ofensiva celestial con 24 puntos, siete rebotes y una asistencia, convirtiéndose en el jugador más destacado de Santos. Por Freseros, Brandon Boyd terminó como su mejor elemento con 19 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.

      Ahora los Celestiales afrontarán su prueba definitiva lejos de casa. Santos del Potosí cerrará la temporada regular como visitante frente a Mineros de Zacatecas, los días martes 6 y miércoles 7 de octubre, en el Gimnasio Marcelino González. Freseros, por su parte, recibirá a Dorados de Chihuahua.

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