Santos del Potosí se hunde en casa

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El panorama comienza a complicarse para los Santos del Potosí. La quinteta celestial volvió a tropezar en casa y perdió la serie ante los Soles de Mexicali, luego de caer contundentemente 74-105 en el segundo compromiso correspondiente a la Jornada 10 de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). La derrota no solamente representó perder la serie ante los cachanillas, sino también significó la cuarta derrota consecutiva para la quinteta potosina,

Desde el primer cuarto, Mexicali dejó claro que no estaba dispuesto a conceder terreno. Los Soles impusieron condiciones tanto en defensa como en ataque, aprovechando los espacios que dejaba una defensa potosina que volvió a mostrar serias deficiencias. El primer periodo terminó 16-34 a favor de la visita.

El segundo cuarto fue todavía más complicado para los dirigidos por Douglas Anthony Plumb. Soles encontró facilidades para atacar la pintura, mientras Santos no lograba contener las penetraciones ni cerrar los espacios. La diferencia creció hasta llegar al descanso con un contundente 32-59. Tras el medio tiempo hubo una reacción de los Celestiales, pero fue insuficiente. Santos consiguió competir durante algunos minutos y mostrar mayor intensidad, aunque no pudo transformar esa reacción en una remontada. Mexicali incluso terminó imponiéndose también en el parcial y llegó al último periodo con una cómoda ventaja de 56-86.

El último cuarto terminó siendo prácticamente un trámite. Ambos equipos dieron minutos a sus jugadores nacionales y el encuentro se volvió más parejo, pero la diferencia ya era demasiado amplia para pensar en una respuesta potosina. Finalmente, Soles de Mexicali selló la victoria por 74-105 y se llevó la serie de San Luis Potosí.

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En el plano individual, el serbio Dragan Apic fue el hombre más destacado del encuentro al registrar 21 puntos y ocho rebotes, convirtiéndose en una de las principales pesadillas para la defensa local. Por Santos del Potosí, Jared Frame fue el jugador más rescatable al terminar con 18 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias, aunque su producción resultó insuficiente para evitar una nueva derrota.

La frustración fue evidente al término del encuentro. El coach Douglas Anthony Plumb evitó comparecer ante los medios de comunicación, dejando una imagen que retrata el complicado momento que vive el equipo potosino, tanto dentro como fuera de la cancha.