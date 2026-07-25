Santos del Potosí se lleva la Serie

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Club Santos del Potosí firmó un arranque perfecto en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) al derrotar 95-80 a Mineros de Zacatecas en el segundo juego de la serie, disputado en un Auditorio Miguel Barragán que nuevamente registró una asistencia superior al medio aforo y una gran entrada por parte de la afición potosina.

Desde el salto inicial, la quinteta dirigida por Doug Plumb mostró mayor contundencia en ambos lados de la duela. La velocidad en la transición ofensiva y la intensidad defensiva permitieron a los celestiales tomar el control del encuentro desde el primer cuarto, el cual concluyó con ventaja de 25-14.

En el segundo periodo, Mineros reaccionó y logró equilibrar las acciones, obligando a un duelo más cerrado. Sin embargo, la escuadra potosina mantuvo el orden pese a la baja efectividad en los disparos de media distancia y conservó la ventaja para marcharse al descanso con un marcador favorable de 51-38.

Tras el entretiempo llegó la mejor versión de Santos del Potosí. El conjunto local dominó ampliamente el tercer cuarto gracias a una sólida defensa y una ofensiva efectiva que amplió la diferencia en el marcador, dejando prácticamente encaminada la victoria al llegar al último periodo con un contundente 83-57.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el cuarto episodio, Mineros intentó regresar al partido aprovechando un ligero relajamiento del conjunto potosino, pero en los minutos finales Santos administró el reloj, desgastó las posesiones ofensivas de la visita y controló el cierre del encuentro para asegurar el triunfo por 95-80, además de quedarse con la serie inaugural en casa.

En el apartado individual, Jared Frame encabezó la ofensiva de Santos del Potosí con 21 puntos y una asistencia, mientras que Jermaine Haley aportó una destacada actuación con 19 unidades, seis rebotes y tres asistencias. Por Mineros de Zacatecas, el más sobresaliente fue Romeao Ferguson, quien terminó con 22 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.

Con este resultado, Santos del Potosí inicia con paso firme la campaña 2026 de la LNBP y ahora se prepara para su siguiente compromiso, cuando los días 30 y 31 de julio reciba en el Auditorio Miguel Barragán a Correcaminos de Tamaulipas.