Santos del Potosí vence a Freseros

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El Club Santos del Potosí recibió este jueves a Freseros de Irapuato en el Auditorio Miguel Barragán, dentro del primer juego de la serie correspondiente a la recta final de la temporada 2026 de la LNBP. La quinteta potosina logró imponerse por marcador de 96-81, en un encuentro que fue de menos a más para los locales.

El inicio del partido fue muy parejo, con intensidad defensiva en ambos costados de la duela. Freseros encontró mayor efectividad en la ofensiva y consiguió cerrar el primer periodo con ventaja de 28-22, aprovechando mejor sus posesiones y obligando a Santos a ajustar su planteamiento.

Durante el segundo cuarto se presentó un momento importante para el desarrollo del encuentro, luego de que se marcaran dos faltas técnicas a integrantes del cuerpo técnico de Freseros. Santos aprovechó el momento para tomar impulso, mejorar su ritmo ofensivo y darle la vuelta al marcador, llegando al descanso con ventaja de 54-50.

Tras el entretiempo, los Celestiales regresaron con mayor concentración y determinación. El equipo potosino mejoró su efectividad desde la larga distancia y encontró mejores opciones en el tiro de tres puntos. Freseros intentó mantenerse cerca, pero Santos logró ampliar la diferencia y cerrar el tercer periodo con marcador de 72-63.

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En el último cuarto, Santos terminó por imponer condiciones. La defensa se mantuvo intensa y el equipo logró cerrar de mejor manera sus jugadas al ataque, asegurando el triunfo por 96-81. Con ello, los potosinos tomaron ventaja en la serie y sumaron una victoria importante en la lucha por cerrar de mejor forma la campaña.

El MVP del partido fue Andrew Harrison, quien terminó con 19 puntos, siete rebotes y seis asistencias. También destacó Nicholas Ward con un doble-doble de 18 unidades y 10 rebotes. Por Freseros, William Garret fue el mejor con 23 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias. La serie continuará este viernes en el Auditorio Miguel Barragán, en lo que será el último juego de la temporada 2026 como local para Santos del Potosí.