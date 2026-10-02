Santos del Potosí vence a Freseros
El conjunto local abre con triunfo en su última serie en casa
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Club Santos del Potosí recibió este jueves a Freseros de Irapuato en el Auditorio Miguel Barragán, dentro del primer juego de la serie correspondiente a la recta final de la temporada 2026 de la LNBP. La quinteta potosina logró imponerse por marcador de 96-81, en un encuentro que fue de menos a más para los locales.
El inicio del partido fue muy parejo, con intensidad defensiva en ambos costados de la duela. Freseros encontró mayor efectividad en la ofensiva y consiguió cerrar el primer periodo con ventaja de 28-22, aprovechando mejor sus posesiones y obligando a Santos a ajustar su planteamiento.
Durante el segundo cuarto se presentó un momento importante para el desarrollo del encuentro, luego de que se marcaran dos faltas técnicas a integrantes del cuerpo técnico de Freseros. Santos aprovechó el momento para tomar impulso, mejorar su ritmo ofensivo y darle la vuelta al marcador, llegando al descanso con ventaja de 54-50.
Tras el entretiempo, los Celestiales regresaron con mayor concentración y determinación. El equipo potosino mejoró su efectividad desde la larga distancia y encontró mejores opciones en el tiro de tres puntos. Freseros intentó mantenerse cerca, pero Santos logró ampliar la diferencia y cerrar el tercer periodo con marcador de 72-63.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el último cuarto, Santos terminó por imponer condiciones. La defensa se mantuvo intensa y el equipo logró cerrar de mejor manera sus jugadas al ataque, asegurando el triunfo por 96-81. Con ello, los potosinos tomaron ventaja en la serie y sumaron una victoria importante en la lucha por cerrar de mejor forma la campaña.
El MVP del partido fue Andrew Harrison, quien terminó con 19 puntos, siete rebotes y seis asistencias. También destacó Nicholas Ward con un doble-doble de 18 unidades y 10 rebotes. Por Freseros, William Garret fue el mejor con 23 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias. La serie continuará este viernes en el Auditorio Miguel Barragán, en lo que será el último juego de la temporada 2026 como local para Santos del Potosí.
no te pierdas estas noticias
Kimi Antonelli enfrenta pista desconocida y lluvia en Bahréin 2026
AP
Russell se siente más cómodo con el auto tras mejoras y cambio de enfoque.
Cristiano Ronaldo abandona selección Portugal tras desacuerdo con entrenador
El Universal
Zlatan Ibrahimovic cuestionó la actitud de Cristiano Ronaldo y su impacto en su legado deportivo.
Manchester City femenino iguala 1-1 con Real Madrid en Champions
AP
Bunny Shaw anotó el gol del empate para Manchester City femenino, mientras Barcelona domina la clasificación en Champions.