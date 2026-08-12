Santos sucumbe ante los Astros

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El Club Santos del Potosí visitó a los Astros de Jalisco, líderes de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), en la Arena Astros, donde los locales se llevaron el primer encuentro de la serie por marcador de 103-82.

El arranque del partido estuvo marcado por la intensidad defensiva y la disputa de cada posesión. Ambas quintetas encontraron en los tiros de tres puntos una de sus principales armas ofensivas, protagonizando un primer cuarto muy equilibrado que terminó con ventaja mínima para los potosinos, 28-27.

Para el segundo periodo, Astros de Jalisco tomó el control de las acciones. Los tapatíos mostraron mayor efectividad tanto en los tiros de campo como en las penetraciones hacia la pintura, mientras lograban neutralizar por momentos el ataque de Santos del Potosí. El dominio de los locales se reflejó en el marcador al llegar al descanso, con una ventaja de 65-54 para los Astros.

Tras el medio tiempo, el conjunto potosino tuvo dificultades para recuperar la intensidad defensiva. Santos permitió que Jalisco ampliara la diferencia y los locales aprovecharon los espacios para mantener el control del encuentro. Aunque los Celestiales reaccionaron en los minutos finales del tercer cuarto con una defensa más agresiva y algunos puntos producto del contraataque, Astros logró llegar al último periodo con una ventaja de 85-73.

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En el cuarto definitivo, Santos del Potosí intentó acercarse nuevamente en la pizarra, pero la ofensiva potosina perdió efectividad y solamente consiguió nueve puntos durante el periodo. Astros de Jalisco aprovechó la situación para sentenciar el encuentro y quedarse con el primer triunfo de la serie por 103-82.

El jugador más destacado del encuentro fue el seleccionado mexicano Paco Cruz, quien encabezó la ofensiva de los Astros con 26 puntos, además de aportar tres asistencias y un rebote. Por parte de Santos del Potosí, Jared Frame fue el elemento más destacado al registrar 16 puntos, cuatro asistencias y dos rebotes.

Ambos equipos volverán a enfrentarse este miércoles en la Arena Astros, nuevamente a las 20:15 horas, en el segundo compromiso de la serie, donde Santos del Potosí buscará reaccionar y emparejar la confrontación ante el líder de la LNBP.