Santos sueña con la fiesta grande

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CIUDAD DE MÉXICO.- Santos Laguna acaricia la Fiesta Grande del futbol mexicano, después de sepultar (0-2) a un Atlante que solamente se quedó con diez jugadores en la cancha. Esta noche, los Guerreros dormirán momentáneamente en el quinto lugar de la clasificación general.

Sin nada más que perder, los Potros de Hierro aún conservaban la esperanza de despedirse del torneo con una victoria como locales en el Coloso de Santa Úrsula. Pero la ilusión se apagó tempranamente cuando Aaron Quirós salió expulsado (15´) por una falta sobre Esteban Lozano.

Inicialmente, el defensa argentino solamente recibió una tarjeta amarilla. Sin embargo, después de una revisión en el VAR, el silbante Marco Antonio Ortiz determinó su expulsión por cortar una oportunidad manifiesta de gol con falta.

La "mala suerte" también cayó sobre Santos Laguna. Si bien Jonathan Pérez envió el esférico hasta la portería, su posición estaba fuera de lugar. Los tantos no aparecieron en el primer tiempo del partido, pero eventualmente llegaron para fortuna de los dirigidos por Renato Paiva.

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En la portería albiverde, Carlos Acevedo evitó las patadas de ahogado de los Potros de Hierro en —por lo menos— cuatro ocasiones. Sus atajadas sostuvieron a los Guerreros, hasta que finalmente cayeron los goles.

Después de recibir una asistencia de Ezequiel Bullaude, Tahiel Jiménez remató con un zurdazo (67´) que abrió el marcador. En las gradas del recinto capitalino, la afición de Santos Laguna festejó que la "Fiesta Grande" del futbol mexicano se siente cada vez más cercana.

El segundo tanto no tardó en llegar, gracias a que Esteban Lozano anotó con un derechazo (77´) que finalmente sepultó a los azulgranas. Inmediatamente, el equipo albiverde festejó con un abrazo frente a los fanáticos que los acompañaron en casa ajena.

Aunque el estratega Miguel Herrera quería cerrar el torneo de la mejor forma, al Atlante no le queda nada más que sobrevivir ante los Xolos de Tijuana en el final de la fase regular. Mientras que, con la esperanza latente, Santos Laguna enfrentará a La Fiera de León en el Estadio Corona.