Santos superan a los Freseros

Los celestiales mantiene vivas sus aspiraciones de calificar al play-in

Por Romario Ventura

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Santos superan a los Freseros

En una noche de jueves de poca intensidad en el Auditorio Miguel Barragán, los Santos del Potosí comenzaron con el pie derecho la serie ante los Freseros de Irapuato, al imponerse con marcador final de 87-69 en un partido donde el público potosino disfrutó en el graderío.

Desde el arranque, la quinteta celestial dejó en claro su intención de mandar en la duela. Con una defensa férrea y una ofensiva certera, los locales dominaron el primer cuarto para tomar ventaja con un contundente 21-10.

El segundo parcial mantuvo la misma tónica: Santos siguió encendido al ataque y no bajó revoluciones, aunque Irapuato empezó a encontrar espacios para mantenerse en la pelea. Aun así, los potosinos se fueron al descanso con ventaja de 40-32.

Tras el medio tiempo, los visitantes ajustaron su defensa y complicaron por momentos a los locales, pero los tiempos fuera solicitados oportunamente por ambas bancas favorecieron a los celestiales, que retomaron el control y cerraron el tercer cuarto arriba 62-51.

El último periodo tuvo tintes dramáticos: los Freseros apretaron y buscaron dar la sorpresa, aprovechando algunas fallas ofensivas de los potosinos. Sin embargo, en la llamada hora “clutch”, los Santos se plantaron con serenidad, controlaron el reloj y ejecutaron jugadas clave para sellar el triunfo con diferencia clara en el electrónico de 87-69.

El MVP de la noche fue Jaire Grayer, quien firmó un doble-doble con 24 puntos y 12 rebotes, mientras que Markedric Bell aportó 19 unidades, 6 rebotes y una asistencia, siendo piezas fundamentales en la victoria potosina.

Con este resultado, Santos del Potosí toma ventaja en la serie y buscará completarla este viernes a las 20:00 horas, nuevamente en el Barragán, donde la afición se espere este presente con una gran entrada para alentar a los Celestiales.

