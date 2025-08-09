Santos y Chivas regresan a la Liga MX tras su paso por la Leagues Cup

Tras sufrir la humillación en la Leagues Cup, al igual que la mayoría de los equipos de la Liga MX, Santos se enfrentará a las Chivas para retomar el ritmo del torneo Apertura 2025.

Santos no logró ninguna victoria en la Leagues Cup, cayó ante Colorado, Seattle Sounders y LA Galaxy, nada extraño si consideramos que en el pasado torneo mexicano quedó a mitad de la tabla general.

En la primera jornada de la Liga MX le ganó a Pumas 3-0, pero volvió a la calle de la amargura al perder ante Toluca 4-2 y Puebla 1-0.

El caso de Chivas es distinto, en la Leagues Cup inició perdiendo ante el New York RB, empató con el Charlotte FC y le ganó a Cincinnati, aún así no le alcanzó para seguir vivo en este torneo.

En tierras mexicanas, el Guadalajara tiene pendiente la jornada 1 del Apertura 2025 ante Tigres, que se jugará hasta el 17 de septiembre; perdió al visitar a Tigres 1-0 y le ganó al San Luis 4-3.

En la siguiente jornada, tras jugar en la Leagues Cup, San Luis recibe a las Chivas en el Estadio TSM Corona el domingo 10 de agosto a las 20:05 horas, con transmisión simultánea por el canal 5, TUDN y Vix.